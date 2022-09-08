ВИДЕО | На таких участках рискованные обгоны - обычное дело. Участник дорожного движения: будем действовать или ждать, пока кто-то погибнет?

„Может, предпримем что-то на этом перекрестке или будем ждать, пока кто-нибудь погибнет?“ — начинает свое обращение к Транспортному департаменту обеспокоенный участник дорожного движения. Речь идет о перекрестке шоссе Ломби-Калья и Йыхви-Тарту-Валга.

„При проектировании была допущена ошибка, перекресток слишком узкий и опасный! Разрешенная скорость на участке дороги составляет 90 км/ч, и невозможно объехать транспортное средство, ожидающее поворота налево. Поэтому автомобили „подрезают“ через правую обочину“, — пишет участник дорожного движения. Похожую ситуацию можно увидеть на снятом им видео.

По словам автора видео, подобная ситуация происходит не в первый раз. „Неоднократно нам приходилось выезжать на встречку, чтобы не мешать следовавшим за нами, так как в зеркало заднего вида видно, что они нашего поворота не замечают и не притормаживают. Я даже не хочу думать, что будет с теми велосипедистами или пешеходами, которые в этот момент будут использовать обочину — деваться им будет некуда“.

Видео получило в соцсетях большой резонанс, люди высказывают ту же озабоченность: поворачивать налево с большой дороги на второстепенную просто опасно. Особенно, если нет соответствующего знака или дороги имеют повышенный скоростной режим.

Транспортный департамент советует объезд

Специалист по коммуникации Транспортного департамента Эрки Варма объясняет, что отсутствие специальных решений, которые помогли бы тем, кто сворачивает налево, связано с очень низкой интенсивностью движения на подобных дорогах.

„Перекрестки с дорогами местного самоуправления, как правило, имеют аналогичное решение — нет поворотных полос, а повороты осуществляются с основной полосы — это связано с очень низкой интенсивностью движения муниципальных дорог, и в этом случае требования не предусматривают поворотные полосы“, — поясняет Варма.