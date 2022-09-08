ВИДЕО | На таких участках рискованные обгоны - обычное дело. Участник дорожного движения: будем действовать или ждать, пока кто-то погибнет?(7)
Крайне опасную ситуацию заснял на видеорегистратор обеспокоенный водитель, и это, по его словам, на данном отрезке шоссе - обычное явление. Департамент транспорта рекомендует использовать более безопасный альтернативный маршрут и ссылается на правила поведения на дорогах.
„Может, предпримем что-то на этом перекрестке или будем ждать, пока кто-нибудь погибнет?“ — начинает свое обращение к Транспортному департаменту обеспокоенный участник дорожного движения. Речь идет о перекрестке шоссе Ломби-Калья и Йыхви-Тарту-Валга.
„При проектировании была допущена ошибка, перекресток слишком узкий и опасный! Разрешенная скорость на участке дороги составляет 90 км/ч, и невозможно объехать транспортное средство, ожидающее поворота налево. Поэтому автомобили „подрезают“ через правую обочину“, — пишет участник дорожного движения. Похожую ситуацию можно увидеть на снятом им видео.
По словам автора видео, подобная ситуация происходит не в первый раз. „Неоднократно нам приходилось выезжать на встречку, чтобы не мешать следовавшим за нами, так как в зеркало заднего вида видно, что они нашего поворота не замечают и не притормаживают. Я даже не хочу думать, что будет с теми велосипедистами или пешеходами, которые в этот момент будут использовать обочину — деваться им будет некуда“.
Видео получило в соцсетях большой резонанс, люди высказывают ту же озабоченность: поворачивать налево с большой дороги на второстепенную просто опасно. Особенно, если нет соответствующего знака или дороги имеют повышенный скоростной режим.
Транспортный департамент советует объезд
Специалист по коммуникации Транспортного департамента Эрки Варма объясняет, что отсутствие специальных решений, которые помогли бы тем, кто сворачивает налево, связано с очень низкой интенсивностью движения на подобных дорогах.
„Перекрестки с дорогами местного самоуправления, как правило, имеют аналогичное решение — нет поворотных полос, а повороты осуществляются с основной полосы — это связано с очень низкой интенсивностью движения муниципальных дорог, и в этом случае требования не предусматривают поворотные полосы“, — поясняет Варма.
„В случае проведения масштабной реконструкции данного участка дороги перекресток будет переведен на дорогу, которая пересекается с проселочной дорогой с меньшей интенсивностью движения, а прямой доступ к основной дороге будет закрыт. Среднегодовая интенсивность движения по этой главной дороге составляет около 6500 автомобилей в день. На самом деле использование более безопасного альтернативного маршрута уже возможно, так как эта муниципальная дорога также ведет к второстепенной дороге 22210 Кырвекюла-Ляхте, на которой частота движения более чем в 10 раз меньше, и повороты определенно безопаснее“.
Варма указывает на три причины, которые также могли способствовать сложившейся ситуации: использование поворотника водителем, выполняющим поворот, позже, чем необходимо, недостаточная дистанция и посторонние действия за рулем.
Хотя видео свидетельствует только о недостаточном расстоянии от движущегося сзади транспортного средства, всегда разумно просмотреть разделы Правил дорожного движения, соответствующие другим возможным нарушениям:
„Водитель должен своевременно подавать сигналы изменения направления движения в соответствии с дорожной обстановкой, но не позднее чем за три секунды до начала движения, маневра или остановки транспортного средства. Подачу сигнала световым указателем поворота следует продолжать во время выполнения маневра и прекратить немедленно после его завершения, подача сигнала рукой может быть закончена непосредственно перед началом движения, выполнением маневра или остановкой транспортного средства. После подачи сигнала изменения направления движения водитель обязан убедиться в том, что ему уступают дорогу и что продолжение движения безопасно, - указано в части 1 § 39 Закона о дорожном движении. Вдобавок, в § 48 указано, что перед поворотом налево или разворотом водитель должен заблаговременно занять крайнее левое положение, а перед поворотом направо – крайнее правое положение на стороне попутного направления движения или на полосе движения, предусмотренной средствами организации дорожного движения для совершения такого поворота.
Согласно § 33, водителю запрещается совершать при управлении транспортным средством действия, которые могут мешать вождению или восприятию дорожной ситуации, а § 46 требует, чтобы водитель в зависимости от скорости движения транспортного средства, а также дорожных и метеорологических условий соблюдал такую дистанцию, которая позволяет избежать наезда на другое транспортное средство в случае неожиданного торможения или остановки последнего“, - отмечает Транспортный департамент.