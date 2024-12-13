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МуПо
393
статей
Ужасная находка в центре Таллинна: кто-то пытается убить собак?
(8)
13.12.2024, 11:35
Helen Eelrand
РАБОЧИЕ ТЕНИ МУПО | Парковочные хулиганы полагаются на „аварийку“, водитель дипломата на парковочные часы
(8)
02.11.2024, 16:30
Rauno Ruus,
Taavi Sepp,
Aare Reivart
МуПо усиливает присутствие в Старом Таллинне: „особо уставших“ граждан будут отправлять домой
01.11.2024, 16:50
ФОТО И ВИДЕО | „Здоровье шалит от такого нервного стресса“. Подростки закидывают в Таллинне трамваи яблоками и камнями, терроризируют водителей
(18)
23.10.2024, 12:25
Rauno Ruus
ФОТО | В центре Таллинна автомобили паркуют прямо посреди дороги
18.10.2024, 12:50
Рауно Руус
Ежегодно Таллинн тратит на удаление граффити более 10 000 евро. На днях вандалы разрисовали стену бастиона Скооне
(6)
16.10.2024, 11:10
Катре-Лийс Выхма
У Таллиннского департамента муниципальной полиции новый руководитель
08.10.2024, 12:35
Delfi
„80 евро? Округлите до 100, чего мелочиться!“ Комментаторы RusDelfi — о повышении штрафов за парковку
(35)
13.07.2024, 09:55
Марина Бегункова
С сегодняшнего дня максимальные штрафы за парковку — 80 евро
(7)
09.07.2024, 13:30
МуПо сообщила о повышении штрафов за неправильную парковку
(21)
01.07.2024, 20:05
ЧИТАТЕЛЬ ИНТЕРЕСУЕТСЯ | Можно ли избежать платы за парковку, если снять номерные знаки?
(5)
11.11.2023, 16:58
Айвар Пау
МуПо, спасатели и скорая провели в Таллинне рейд: выявлено больше 100 нарушителей
(2)
08.11.2023, 13:21
ВИДЕО | Министерство внутренних дел хочет передать услуги Таллиннского вытрезвителя городу. Ляэнеметс: "Это социальная проблема“
(6)
21.09.2023, 19:43
Грете Волмер,
Тийт Блаат,
Евгения Парв
ФОТО | Муниципальная полиция получила восемь новых служебных автомобилей
(5)
09.08.2023, 19:30
МуПо благодарит неравнодушных горожан: не стоит беспокоиться, утиное семейство в Кадриорге может о себе позаботиться
24.07.2023, 13:55
Муниципальная полиция наконец увезла из Каламая желтый „Запорожец“
(28)
23.04.2023, 08:10
Рауно Руус
ФОТО ЧИТАТЕЛЯ | Фургон МуПо паркуется на тротуаре - это разрешено?
31.03.2023, 08:00
Айвар Пау
Таллинн напоминает: парковаться на газонах нельзя даже зимой
(6)
19.01.2023, 14:19
Когда животные довели: жительница Таллинна испачкала фекалиями соседские ворота
(1)
09.12.2022, 08:20
Хелен Ээлранд
Установка дорожного знака положила конец хаосу в Юлемисте
08.12.2022, 16:16
Айвар Пау
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