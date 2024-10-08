У Таллиннского департамента муниципальной полиции новый руководитель

„Нашу службу правопорядка необходимо больше ориентировать на граждан и взять на себя бо́льшую ответственность за создание повседневного чувства безопасности в столице. Одним из приоритетов, безусловно, является контроль над дорожным движением, в который МуПо сможет внести больший вклад. Другим важным направлением работы являются мелкие имущественные преступления, которых, как мы видим, становится больше, и, соответственно, возросла необходимость на них реагировать“, – пояснил Оя. „Кроме того, муниципальная полиция сфокусируется на подготовке к различным кризисам“, – добавил Оя.

Элари Каземетс получил высшее образование в Академии внутренней безопасности и прошёл дополнительное обучение в Академии гражданской обороны Сингапура, а также в школе НАТО в Обераммергау. У него большой опыт работы в государственном секторе и в сфере внутренней безопасности, где он занимал различные руководящие должности в Департаменте полиции и погранохраны, включая должность руководителя дорожной полиции и начальника отдела развития, возглавляя команду по инновациям в полиции. Кроме того, он работал руководителем отдела кризисного управления в Министерстве экономики и коммуникаций и в настоящее время является советником по вопросам безопасности в Министерстве финансов. Каземетс также вносил вклад в развитие отрасли, участвуя в различных советах и комиссиях, в том числе в кризисной комиссии Правительства Республики и в совете по кибербезопасности при комиссии по безопасности.