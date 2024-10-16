Ежегодно Таллинн тратит на удаление граффити более 10 000 евро. На днях вандалы разрисовали стену бастиона Скооне

Муниципальная полиция передала сообщение в Департамент окружающей среды, а также в управу Кесклинна, которая организует удаление граффити. Как сообщила пресс-секретарь Центра стратегического управления Таллинна Силле Адер, в этом году на удаление граффити в Таллинне было потрачено около 16 000 евро, а в прошлом году - около 20 000 евро.

„Граффитистов можно установить только в том случае, если застать их в тот момент, когда они рисуют, а это случается редко. В данном случае МуПо не может установить личность вандала“, - сказала Адер.

Штраф до 1200 евро

Как сообщила Инна Тоатер, руководитель отдела по ведению производство Ида-Харьюского отделения Пыхьяской префектуры, полиция еще не получила информацию об инциденте на бастионе Скооне в исторической части Таллинна. Однако в этом году в Эстонии было зарегистрировано 49 сообщений о том, что люди измалёвывают стены многоквартирных домов, мусорные баки, электрощиты или общественный транспорт. „В основном этим занимаются несовершеннолетние, взрослые делают это крайне редко“, - сказала она, добавив, что полиция обычно выявляет нарушителей благодаря записям с видеокамер или бдительным гражданам.

Совершеннолетних правонарушителей могут наказать, инициировав дело о проступке со штрафом в размере до 1200 евро или арестом. По отношению к несовершеннолетним правонарушителям полиция применяет восстановительное правосудие. „Им, например, придется устранить нарисованное, или заплатить компенсацию за причиненный ущерб. Поскольку у несовершеннолетнего нет собственного дохода, расходы возместят родители“, - сказала Тоатер.

В 2023 году полиция получила 80 сообщений о нанесенных граффити, в 2022 году - 104 сообщения, а в 2021 году - 102 сообщения*.

*Данные, по словам Инны Тоатер, могут быть не совсем корректными, поскольку использовался поиск по ключевым словам „graffit“, „grafiti“ и „graffiti“. Эти сообщения включают случаи, когда между владельцем здания и уличным художником имелась предварительная договоренность.

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