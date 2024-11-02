Новости Эстонии
02.11.2024, 16:30

РАБОЧИЕ ТЕНИ МУПО | Парковочные хулиганы полагаются на „аварийку“, водитель дипломата на парковочные часы

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Припарковавшийся на разделительной полосе водитель автомобиля с дипломатическими номерами показывает на парковочные часы, как на волшебный ключик.
Припарковавшийся на разделительной полосе водитель автомобиля с дипломатическими номерами показывает на парковочные часы, как на волшебный ключик.
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

В центре Таллинна есть несколько мест, которые муниципальная полиция (МуПо) называет проблемными. Люди так и норовят незаконно припарковать автомобиле на тротуаре, а то и на газоне. Для того чтобы узнать, как муниципальная полиция справляется с этой проблемой, в обычный будний день Delfi стал рабочей тенью МуПо.

Сотрудники Таллиннского департамента муниципальной полиции старший инспектор Вольдемар Дутс и инспектор Март Сооне любезно встретили журналиста и фотографа Delfi, и мы увлекательно провели несколько часов в солнечный вторник во время школьных каникул. Попутно узнали, есть ли шансы выписать штраф водителю автомобиля с синим, то есть дипломатическим номером.

Delfi представилась возможность убедиться, что стоящая перед МуПо задача далеко не всегда заключается в том, чтобы наказать людей за нарушения, иногда устное предупреждение оказывает столь сильное действие, что оказывается первым и последним. Но для злостных нарушителей ПДД а арсенале инспекторов МуПо есть, разумеется, и другие меры.

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