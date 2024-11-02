РАБОЧИЕ ТЕНИ МУПО | Парковочные хулиганы полагаются на „аварийку“, водитель дипломата на парковочные часы

В центре Таллинна есть несколько мест, которые муниципальная полиция (МуПо) называет проблемными. Люди так и норовят незаконно припарковать автомобиле на тротуаре, а то и на газоне. Для того чтобы узнать, как муниципальная полиция справляется с этой проблемой, в обычный будний день Delfi стал рабочей тенью МуПо.