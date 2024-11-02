02.11.2024, 16:30
РАБОЧИЕ ТЕНИ МУПО | Парковочные хулиганы полагаются на „аварийку“, водитель дипломата на парковочные часы(5)
ФОТО: | Delfi Meedia
В центре Таллинна есть несколько мест, которые муниципальная полиция (МуПо) называет проблемными. Люди так и норовят незаконно припарковать автомобиле на тротуаре, а то и на газоне. Для того чтобы узнать, как муниципальная полиция справляется с этой проблемой, в обычный будний день Delfi стал рабочей тенью МуПо.
Сотрудники Таллиннского департамента муниципальной полиции старший инспектор Вольдемар Дутс и инспектор Март Сооне любезно встретили журналиста и фотографа Delfi, и мы увлекательно провели несколько часов в солнечный вторник во время школьных каникул. Попутно узнали, есть ли шансы выписать штраф водителю автомобиля с синим, то есть дипломатическим номером.
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