ФОТО И ВИДЕО | „Здоровье шалит от такого нервного стресса“. Подростки закидывают в Таллинне трамваи яблоками и камнями, терроризируют водителей(27)
В социальных сетях распространяются фотографии и видео, на которых в Таллинне молодые люди по ходу движения присаживаются на буфера трамваев, спрыгивают с них и терроризируют водителей. О происходящем порталу Delfi рассказали сами водители трамваев, представители предприятия Таллиннский городской транспорт (Tallinna linnatransport — TLT), полиции, а также вице-мэр Кристьян Ярван.
По словам водителей трамваев, ситуация вышла из-под контроля и многие водители находятся в состоянии сильного стресса. Подростковый террор продолжается уже вторую неделю, и решения проблемы не видно. „Достали“, - описала ситуацию водитель трамвая Сильви*. По ее словам, молодые люди появляются и начинают хулиганить на трамваях коплиской линии в основном в 17 часов, а начинают расходиться после шести. На место недократно вызывали полицию, но молодежь разбегается еще до прибытия стражей порядка, и полиция уже помочь ничем не может.