ФОТО И ВИДЕО | „Здоровье шалит от такого нервного стресса“. Подростки закидывают в Таллинне трамваи яблоками и камнями, терроризируют водителей

По словам водителей трамваев, ситуация вышла из-под контроля и многие водители находятся в состоянии сильного стресса. Подростковый террор продолжается уже вторую неделю, и решения проблемы не видно. „Достали“, - описала ситуацию водитель трамвая Сильви*. По ее словам, молодые люди появляются и начинают хулиганить на трамваях коплиской линии в основном в 17 часов, а начинают расходиться после шести. На место недократно вызывали полицию, но молодежь разбегается еще до прибытия стражей порядка, и полиция уже помочь ничем не может.

Подростки заходят в трамвай примерно вдесятером, на полпути между остановками силой открывают двери старых трамваев и на ходу спрыгивают. Молодые люди также сидят во время движения на задних трамвайных буферах или вообще не крыше вагона, подвергая свою жизнь опасности. На старых трамваях на буферах не установлены камеры наблюдения, поэтому водители не всегда могут заметить опасную ситуацию. Как объяснила Сильви, если кто-то подходит сзади к трамваю, то водители сразу же за ним следят: если человек не появился с другой стороны, то это значит, что он находится на буфере.