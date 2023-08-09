ФОТО | Муниципальная полиция получила восемь новых служебных автомобилей

Использовавшиеся в течение трех лет гибридные автомобили Toyota C-HR заменены новыми гибридными автомобилями Toyota RAV4 с периодом лизинга на пять лет.

По словам вице-мэра Тийта Терика, для сотрудников Муниципальной полиции автомобиль является незаменимым помощником.

„Муниципальная полиция круглосуточно принимает вызовы со всего Таллинна. Автомобиль является важным инструментом в работе МуПо, позволяя быстро реагировать на вызовы, обеспечивая чувство безопасности горожан“, - сказал Терик.

По словам вице-мэра, как и в случае с предыдущими автомобилями, новые машины были выбраны с учетом их экологичности и являются гибридными.

Руководитель Департамента муниципальной полиции Айвар Тоомпере пояснил, что особое внимание уделялось экологичности, практичности и долговечности новых автомобилей.

„Поскольку автомобили являются для наших патрулей рабочим местом в течение 12 часов, безопасность и комфорт транспортных средств также важны. Мы продлили период лизинга до пяти лет и считаем, что раз предыдущие машины показали свою надежность, то и новые автомобили будут долговечными, экономичными и функциональными“, - отметил Тоомпере.

Член правления Amserv Auto Маргус Ныммик добавил, что автомобили для Муниципальной полиции были специально переоборудованы.

„На машины установлено необходимое спецоборудование и проблесковые маячки. К тому же, экономичность гибридного двигателя и низкий уровень выбросов будут способствовать достижению климатических целей столицы“, - добавил он.

Для приобретения новых транспортных средств была организована государственная закупка, по итогам которой Таллиннская муниципальная полиция приобретет у Amserv Auto в общей сложности 13 служебных автомобилей. В декабре автопарк МуПо пополнится еще пятью машинами такого же типа.

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