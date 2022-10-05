Разметка на парковке Таллиннского зоопарка приводит посетителей в замешательство. Ситуацию поясняет МуПо

В издание Ärileht обратился читатель, по словам которого, на парковке у ворот Таллиннского зоопарка на Палдиском шоссе возникла ситуация, когда в течение лета посетители зоопарка заплатили штрафов более чем на 4000 евро. „На парковке нет дорожных знаков, которые бы указывали на порядок парковки, есть лишь линии, которые легко не заметить или неправильно понять“, - сообщил читатель.