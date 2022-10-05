05.10.2022, 11:50
Разметка на парковке Таллиннского зоопарка приводит посетителей в замешательство. Ситуацию поясняет МуПо
ФОТО: | Ekspress Meedia
В летний период Таллиннский зоопарк является популярным местом для посещения. Читатель издания Ärileht написал в редакцию, что за лето посетители зоопарка заплатили штрафов более чем на 4000 евро, так как линии разметки на парковке можно трактовать по-разному. Ситуацию поясняет Таллиннский департамент муниципальной полиции (МуПо).
В издание Ärileht обратился читатель, по словам которого, на парковке у ворот Таллиннского зоопарка на Палдиском шоссе возникла ситуация, когда в течение лета посетители зоопарка заплатили штрафов более чем на 4000 евро. „На парковке нет дорожных знаков, которые бы указывали на порядок парковки, есть лишь линии, которые легко не заметить или неправильно понять“, - сообщил читатель.