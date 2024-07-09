Новости Эстонии
09.07.2024, 13:30

С сегодняшнего дня максимальные штрафы за парковку — 80 евро

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ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Это обусловлено изменениями в Законе о дорожном движении.

За парковку транспортного средства в запрещенном месте или за нарушение порядка или способа парковки предусматривается штраф в размере 40 евро, а если это представляет опасность для других участников дорожного движения или существенно мешает движению транспорта, то величина штрафа составит 80 евро.

МуПо просит водителей быть внимательными и соблюдать правила парковки, установленные Законом о дорожном движении.

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