Экономика
01.07.2024, 20:05

МуПо сообщила о повышении штрафов за неправильную парковку

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ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Муниципальная полиция (МуПо) сообщает, что в связи с изменениями в Законе о дорожном движении с 9 июля изменятся предупредительные штрафы за неправильную парковку.

За парковку транспортного средства в запрещенном месте или за нарушение порядка или способа парковки предусматривается штраф в размере 40 евро, а если это представляет опасность для других участников дорожного движения или существенно мешает движению транспорта, то величина штрафа составит 80 евро.

МуПо просит водителей быть внимательными и соблюдать правила парковки, установленные Законом о дорожном движении.

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