МуПо сообщила о повышении штрафов за неправильную парковку

За парковку транспортного средства в запрещенном месте или за нарушение порядка или способа парковки предусматривается штраф в размере 40 евро, а если это представляет опасность для других участников дорожного движения или существенно мешает движению транспорта, то величина штрафа составит 80 евро.
МуПо просит водителей быть внимательными и соблюдать правила парковки, установленные Законом о дорожном движении.
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