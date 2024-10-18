Новости Эстонии
18.10.2024, 12:50

ФОТО | В центре Таллинна автомобили паркуют прямо посреди дороги

 
Полиция: это проблемное место
Самовольная „парковка“ на бульваре Рявала
Самовольная „парковка“ на бульваре Рявала
ФОТО: Lugeja foto | Erakogu

На бульваре Рявала в центре Таллинна распространяется опасная тенденция: люди паркуют машину на островке безопасности между двумя полосами движения. В Муниципальной полиции говорят, что знают о проблеме и вынесли водителям устное предупреждение.

По словам читателя, приславшего соответствующую информацию, в этом месте каждый день „паркуется“ множество машин. Часто это делают курьеры. Водители включают аварийные огни и оставляют автомобили и микроавтобусы на обочине между двумя полосами движения.

По словам читателя, в среду он видел здесь патруль муниципальной полиции, который однако проехал мимо самовольной парковки, не сделав водителям замечания.

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