МуПо усиливает присутствие в Старом Таллинне: „особо уставших“ граждан будут отправлять домой

По словам вице-мэра Каареля Оя, курирующий сферу обеспечения порядка в столице, Таллинн всегда действует в пределах своих возможностей в ситуациях, когда чувство безопасности горожан нарушено, а в последние дни тема общественного порядка в Старом городе поднималась особенно часто. „Для многих людей Старый город – любимое место для прогулок и встреч, но чем оживленнее становятся улицы, тем выше риск нарушений порядка. Усилив свое присутствие в этой части Таллинна, мы хотим предотвратить возможные проблемы и напомнить людям о том, что, находясь в общественном городском пространстве, нужно считаться с окружающими“.