МуПо усиливает присутствие в Старом Таллинне: „особо уставших“ граждан будут отправлять домой(1)
Начиная с сегодняшнего дня Таллиннский департамент муниципальной полиции увеличивает количество сотрудников в Старом городе в вечерние и ночные часы выходных дней. Эти меры направлены на поддержание ночного спокойствия и оперативное реагирование на возможные нарушения.
По словам вице-мэра Каареля Оя, курирующий сферу обеспечения порядка в столице, Таллинн всегда действует в пределах своих возможностей в ситуациях, когда чувство безопасности горожан нарушено, а в последние дни тема общественного порядка в Старом городе поднималась особенно часто. „Для многих людей Старый город – любимое место для прогулок и встреч, но чем оживленнее становятся улицы, тем выше риск нарушений порядка. Усилив свое присутствие в этой части Таллинна, мы хотим предотвратить возможные проблемы и напомнить людям о том, что, находясь в общественном городском пространстве, нужно считаться с окружающими“.
В вопросах поддержания ночного покоя и общественного порядка город активно сотрудничает с полицией и охранными предприятиями. Совместно с партнерами проводится регулярный мониторинг ситуацию и разработка совместных действий. Таллинн призывает жителей сообщать о нарушениях: помимо возможности оперативного реагирования, эти данные помогают получить более полную картину.
Уже в эти выходные в самых оживленных и проблемных зонах Старого города будет заметно усиленное присутствие сотрудников муниципальной полиции Таллинна, готовых пресекать нарушения и, при необходимости, направлять особо уставших горожан по домам.
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