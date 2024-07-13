„80 евро? Округлите до 100, чего мелочиться!“ Комментаторы RusDelfi — о повышении штрафов за парковку

„Стоянка авто на площадке у магазина никому не мешает и никаких опасностей не создает. Штрафы — это способ содрать деньги ни за что. Кто и почему разрешил эту деятельность, раздал городские площади „барыгам“, на каком основании частные лица получают доступ к личным данным, штрафуют горожан — это вопрос к бывшему составу мэрии и министерству юстиции. За десять лет фирмы-парковщики не удосужились обустроить парковки шлагбаумами с карточками, как это сделано, например, в аэропорту и у торгового центра „Наутика“. Арендованные парковки в центре города, платить за которые следует с момента заезда, — просто площадки с выбоинами, на которые даже асфальта пожалели“.

„Можно по-человечески создавать удобства для людей. Для этого нанимают „власть“, а они ничего не могут, только штрафовать. Лучше бы организовали парковки для людей“.

„Когда уже правительство обяжет узаконено повышать зарплаты на производстве в таком соотношении, как и штрафы? А не советы давать: иди попроси у работодателя“.

„Штрафы должны быть адекватны к уровню жизни. Это не штраф. Это больше похоже на вымогательство, такое „РобинГудское“ объединение, занимающееся поборами. Вроде эти деньги заберут и отдадут нуждающимся? Я плохо понимаю, как штраф в 15 евро докатился до 80 — это инфляция в стране? И почему все молчат, кивают и согласны — эти „инкассо юлианусы“ скоро станут миллионерами не в кронах, а в евро. Шок — это по-нашему, тюрьмы пустуют, должников туда будут заселять“.

„Эстония — локомотив инфляции и цен в ЕС. То ли еще будет после введения налогов на оборону и авто“. Приехал родственник из Дании и сказал: „Судя по ценам и новостям, в Эстонии одни миллионеры живут“.