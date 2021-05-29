МуПо благодарит неравнодушных горожан: не стоит беспокоиться, утиное семейство в Кадриорге может о себе позаботиться

В минувшие выходные на таллиннскую горячую линию поступило несколько сообщений о том, что в правом канале водоема в Кадриорге застряли утята с мамой-уткой.

„Мы послали туда специалистов, чтобы помочь утиной семье, если это необходимо. Патруль муниципальной полиции зафиксировал ситуацию, сделал снимки на месте и обнаружил, что утиное семейство может продолжать плавание и не нуждается в человеческом вмешательстве“, — сказала получившая вызов чиновник Тийна Борошко.

„Спасибо людям, за то что переживают за птиц. На данный момент мы можем с уверенностью сказать, что утиное семейство может позаботиться о себе самостоятельно и беспокоиться не о чем. Замечательно, что у нас так много неравнодушных людей!“

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