Установка дорожного знака положила конец хаосу в Юлемисте

Ранее мы писали, как Таллиннская муниципальная полиция начала массово выписывать штрафы за парковку на отдаленной улице в районе Юлемисте, где водители уже много лет ставят свои автомобили, никому при этом не мешая. Более подробно об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.