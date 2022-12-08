08.12.2022, 16:16
Установка дорожного знака положила конец хаосу в Юлемисте
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Власти Таллинна установили в Юлемисте дорожный знак, который лишил инспекторов МуПо права выписывать штрафы за неправильную парковку.
Ранее мы писали, как Таллиннская муниципальная полиция начала массово выписывать штрафы за парковку на отдаленной улице в районе Юлемисте, где водители уже много лет ставят свои автомобили, никому при этом не мешая. Более подробно об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.
Сейчас же проблема решена. На месте установлен дорожный знак, согласно которому, автомобили могут продолжать парковаться так же, как делали это раньше:
Правда, стоит признать, что теперь предназначенная для парковки территория в три раза короче, чем была раньше.