ЧИТАТЕЛЬ ИНТЕРЕСУЕТСЯ | Можно ли избежать платы за парковку, если снять номерные знаки?

Читатель, обратившийся в редакцию Forte, рассказал, что в Таллинне можно бесплатно припарковаться в центре города и других платных зонах, если снять с автомобиля регистрационный номер. В частности, полиция и МуПо якобы ничего не могут сделать с иностранными автомобилями без номерных знаков. Одно такое транспортное средство якобы постоянно паркуется на улице Роозикрантси.