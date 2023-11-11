11.11.2023, 16:58
ЧИТАТЕЛЬ ИНТЕРЕСУЕТСЯ | Можно ли избежать платы за парковку, если снять номерные знаки?(4)
ФОТО: | Delfi Meedia
Читатель, обратившийся в редакцию Forte, рассказал, что в Таллинне можно бесплатно припарковаться в центре города и других платных зонах, если снять с автомобиля регистрационный номер. В частности, полиция и МуПо якобы ничего не могут сделать с иностранными автомобилями без номерных знаков. Одно такое транспортное средство якобы постоянно паркуется на улице Роозикрантси.