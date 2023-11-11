Авто
11.11.2023, 16:58

ЧИТАТЕЛЬ ИНТЕРЕСУЕТСЯ | Можно ли избежать платы за парковку, если снять номерные знаки?

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ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Читатель, обратившийся в редакцию Forte, рассказал, что в Таллинне можно бесплатно припарковаться в центре города и других платных зонах, если снять с автомобиля регистрационный номер. В частности, полиция и МуПо якобы ничего не могут сделать с иностранными автомобилями без номерных знаков. Одно такое транспортное средство якобы постоянно паркуется на улице Роозикрантси.

Издание стало разбираться в ситуации и попросила комментарии как у муниципальной полиции, так и организатора платной парковки

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