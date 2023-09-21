ВИДЕО | Министерство внутренних дел хочет передать услуги Таллиннского вытрезвителя городу. Ляэнеметс: "Это социальная проблема“

„На самом деле, это по сути социальная услуга. Мы еще не начали переговоры с Таллинном, это необходимо сделать, и, конечно, для самоуправления это затраты, поэтому мы собираемся вести переговоры. Самое главное, это высвобождает полицейские ресурсы, чтобы пьяные ни для кого не представляли угрозы. Это представляет из себя больше социальную проблему“, — сказал Ляэнеметс.