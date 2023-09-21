21.09.2023, 19:43
ВИДЕО | Министерство внутренних дел хочет передать услуги Таллиннского вытрезвителя городу. Ляэнеметс: "Это социальная проблема“(10)
Благодаря этому министерство сэкономит почти полмиллиона евро
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс сообщил, что Министерство внутренних дел хочет передать услуги Таллиннского вытрезвителя городу. По его словам, одна из причин решения – необходимость сокращений, и с другой стороны, это социальная проблема. Переговоры с городом только начинаются.
„На самом деле, это по сути социальная услуга. Мы еще не начали переговоры с Таллинном, это необходимо сделать, и, конечно, для самоуправления это затраты, поэтому мы собираемся вести переговоры. Самое главное, это высвобождает полицейские ресурсы, чтобы пьяные ни для кого не представляли угрозы. Это представляет из себя больше социальную проблему“, — сказал Ляэнеметс.