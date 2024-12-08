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евро
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статей
Курс евро падает – как это повлияет на наши кошельки?
(5)
08.12.2024, 18:15
Žanete Hāka-Rikarde
Курс российского рубля резко падает
27.11.2024, 15:50
„Мне пришлось обменять 2910 евро на рубли“. Жительница Эстонии хотела отдохнуть в Таиланде, но потеряла в деньгах
(32)
30.08.2024, 09:37
Артур Изумрудов
Осторожно! В Эстонии резко возросло количество фальшивых евро
(2)
22.08.2024, 14:55
Эстонские компании глубоких технологий увеличили оборот до 160 миллионов евро
(3)
22.08.2024, 09:30
ГРАФИКА | Тарту в Эстонии, энергетика в Латвии, а искусственный интеллект — в Литве. Какие еще темы увековечат на монетах стран Балтии в текущем году?
14.07.2024, 20:13
Александр Маляренко
Штраф для самокатчика и велосипедиста за опьянение выше 0,5 промилле может вырасти до 800 евро
09.07.2024, 21:47
Московская биржа остановила торги долларом и евро после санкций США
(1)
13.06.2024, 08:20
Внимание! В обращении находятся фальшивые купюры номиналом в 20 евро
(2)
15.04.2024, 17:30
В Германии 180 000 адресатам разослали по пять евро. Для чего?
21.03.2024, 15:07
ГРАФИКА | Денежные переводы в Эстонии изменились из-за военных конфликтов и роста неопределенности в экономике
18.02.2024, 12:25
Александр Маляренко
Умер бывший глава Еврокомиссии Жак Делор. Его называют отцом евро и архитектором современного Евросоюза
(1)
28.12.2023, 11:30
Лаури Лауген
Задекларировала и... попала на скамью подсудимых. Женщине, которая ввезла в Латвию более 272 000 евро, грозит тюремный срок
(3)
21.10.2023, 13:30
Курс евро на открытии торгов на Московской бирже превысил 100 рублей
(5)
06.07.2023, 09:50
Еврокомиссия рекомендовала ввести в оборот цифровой евро
(1)
29.06.2023, 15:43
Клад в кошельке. Проверьте свои деньги: обычные монеты могут стоить намного дороже номинала
(8)
10.06.2023, 21:10
Ирина Петрова
Первого июня в США может наступить дефолт. Как это повлияет на эстонскую экономику?
(21)
18.05.2023, 21:12
Артур Изумрудов
ГРАФИКИ | Предвыборный денежный бум. Кто был крупным меценатом политических партий? Кто пожертвовал 150 000 евро?
(1)
13.04.2023, 08:25
Пирет Лепик,
Евгения Парв
Достаточно ли вам платят? Читайте, какая зарплата нужна для жизни в Эстонии
(13)
21.02.2023, 15:20
Реэлика Соммер
ОБЗОР | В прошлом году в Эстонии чаще всего подделывали именно эти купюры
31.01.2023, 09:15
Криста Каавер
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