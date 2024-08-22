Осторожно! В Эстонии резко возросло количество фальшивых евро

По информации Банка Эстонии, большинство из поддельных купюр были номиналом в 20 и 100 евро.

„Мы призываем все предприятия, использующие наличные деньги, а также частных лиц быть бдительными по отношению ко всем банкнотам. В путешествиях также стоит быть осторожными с наличными“, - посоветовали в центробанке.

Во втором квартале 2023 года в Эстонии выявили 62 поддельные купюры. Тогда чаще всего подделывали купюры номиналом в 10 и 50 евро.

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