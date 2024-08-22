Осторожно! В Эстонии резко возросло количество фальшивых евро
Во втором квартале в Эстонии были обнаружены 293 поддельные банкноты евро, следует из данных Института судебной экспертизы. В годовом сравнении количество выявленных фальшивых купюр выросло в 4,72 раза или на 372,6%, сообщает Rus.err.ee.
По информации Банка Эстонии, большинство из поддельных купюр были номиналом в 20 и 100 евро.
„Мы призываем все предприятия, использующие наличные деньги, а также частных лиц быть бдительными по отношению ко всем банкнотам. В путешествиях также стоит быть осторожными с наличными“, - посоветовали в центробанке.
Во втором квартале 2023 года в Эстонии выявили 62 поддельные купюры. Тогда чаще всего подделывали купюры номиналом в 10 и 50 евро.
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