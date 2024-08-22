Эстонские компании глубоких технологий увеличили оборот до 160 миллионов евро(1)
Действующие в Эстонии компании глубоких технологий в этом году совершили мощный рывок роста, увеличив в первом полугодии оборот до 160 миллионов евро, что почти на треть больше, чем за тот же период в прошлом году. Кроме того, объем привлеченных инвестиций увеличился в пять раз.
Руководитель направления глубоких технологий Startup Estonia Вайдо Микхейм отметил, что цифры первого полугодия показывают растущую значимость наукоемкого предпринимательства как в стартап-секторе Эстонии, так и в экономике страны. „На фоне общего экономического спада мы ясно видим, что решения наших компаний, основанные на научных исследованиях и разработках, конкурентоспособны на глобальных рынках. В данной области в Эстонии формируются сильная экосистема и сообщество основателей, также осознается важность создания благоприятной бизнес-среды и законодательной базы, чтобы создать предпосылки для дальнейшего развития инноваций. Также чрезвычайно важно, чтобы и инвесторы продолжали доверять и были готовы внести свой вклад в развитие местных инновационных технологий“, — сказал Микхейм.
Сегодня в эстонском стартап-секторе работает 161 компания глубоких технологий, и по состоянию на конец июня в них работало 2212 человек, т.е. 16% всех работников эстонского стартап-сектора. Оборот компаний, работающих в этой сфере, увеличился в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 28% до 160,4 млн евро. Наибольший оборот был у компаний Defsecintel (25,7 млн евро), Threod Systems (22,8 млн евро), Cleveron (14,6 млн евро), Commodule (11,6 млн евро) и Starship Technologies (11,2 млн евро).
Компании глубоких технологий также привлекли рекордные 171,8 млн евро инвестиций, что составляет 72% от общего объема инвестиций в стартап-секторе. За полгода было заключено 14 сделок, из них 7 сделок на сумму более миллиона евро, однако размер одной инвестиции неизвестен. Для сравнения, в первом полугодии прошлого года было привлечено 34,3 млн евро.
„Увеличение объема инвестиций вполне логично, поскольку компаниям, находящимся на более зрелой стадии, требуется больше капитала для расширения своей деятельности. Приятно видеть разделение транзакций между состоявшимися игроками и новичками. Объемы трех крупнейших инвестиций также значительны, что демонстрирует доверие инвесторов к Эстонии, которое нам очень необходимо в сегодняшней геополитической ситуации“, — пояснил Микхейм.
Крупнейшие инвестиции в первом полугодии 2024 года привлекли Starship Technologies (90 миллионов евро), Stargate Hydrogen (42 миллиона евро), Elcogen (30 миллионов евро), GScan (3 миллиона евро) и 10lines (1,5 миллиона евро).
Компании глубоких технологий заплатили государству 27,1 млн евро налогов на рабочую силу, что на 10% больше, чем в тот же период в прошлом году. По состоянию на конец полугодия крупнейшим работодателем в отрасли была компания Milrem, в которой работал 231 человек. В тройку лидеров также вошли Starship Technologies, где работало 165 сотрудников и Cleveron, где было занято 140 работников.
Сильный рост в первом полугодии также показала сфера искусственного интеллекта, где действовали 162 стартап-компании. Их общий оборот увеличился на 29% по сравнению с прошлым годом, составив 197,1 млн евро.
Яанус Тамм, председатель правления стартап-компании DefSecIntel, работающей в сферах искусственного интеллекта и оборонных технологий, заявил, что спрос на технологии искусственного интеллекта увеличился. „Усложнение ситуации с безопасностью в Европе увеличило спрос на современное оборудование и решения, зарекомендовавшие себя в боевых ситуациях, позволяющие обеспечивать безопасность национальных границ и осуществлять наблюдение при обнаружении вредоносных дронов. Наши устройства и программное обеспечение, оснащенные технологией искусственного интеллекта, позволяют клиентам достигать этого новым и эффективным способом“, — сказал Тамм.
Среди компаний занимающихся искусственным интеллектом наибольший оборот в первом полугодии этого года был у Veriff, оборот которого составил 59,1 млн евро. На второй позиции находится Defsecintel, чей оборот достиг 25,7 млн евро. Adcash также попал в тройку лидеров с оборотом в 21,1 миллиона евро.
Оборот компаний работающих в сфере финансовых технологий составил в первом полугодии 141,6 млн евро, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Работающие в этой сфере 233 компании заплатили государству 38,5 млн евро налогов на рабочую силу. Наибольший оборот в первом полугодии этого года продемонстрировали Fininity (19,9 млн евро), Dream Finance (11,7 млн евро) и 3Commas Technologies (9,7 млн евро).
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