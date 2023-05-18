Первого июня в США может наступить дефолт. Как это повлияет на эстонскую экономику?(44)
Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что первого июня в стране, возможно, наступит дефолт. Внутриэкономические проблемы США оказывают влияние и на мировую экономику. RusDelfi узнал у экономиста Банка Эстонии и Министерства финансов, какова вероятность дефолта и какими могут быть его последствия для Эстонии.
Комментирует экономист Банка Эстонии Ильмар Лепик
Потолок государственного долга – это внутриполитическое соглашение, определяющее максимальный лимит займа федеральным правительством США. Если потолок долга будет достигнут, казначейству придется искать другие варианты финансирования до тех пор, пока потолок долга не будет снова поднят.
Исторически потолок долга неоднократно менялся (в том числе в сторону понижения), переводился в режим автоматической корректировки и несколько раз отменялся.
Вопрос о потолке госдолга по своей сути является конфликтом между президентом и Конгрессом, и до сих пор решение всегда находилось, хотя иногда и с запозданием. Возникновение неконтролируемых событий маловероятно, потому что это не экономический, а политический кризис. Кризис потолка государственного долга, несомненно, повлияет на мировую экономику, в первую очередь из-за того, что пошатнется вера в США, учитывая размер экономики этой страны, последствия будут ощутимы и в других странах по всему миру. Последствиями задержки с повышением потолка долга в США до сих пор были, например, понижение кредитного рейтинга (credit downgrade), что привело к временному падению фондового рынка (2011). Эпизоды по кризисам потолка госдолга были разными, однако нельзя делать какие-либо выводы на будущее, основываясь на прошлом. Более того, это были временные потрясения, не имевшие долгосрочных последствий для экономики США.
Влияние на мировую экономику, в том числе на Эстонию, состоит в основном из временного увеличения неопределенности и неуверенности. Это может оказать краткосрочное влияние на финансовые рынки, но нет смысла ожидать более серьезных последствий, включая, например, резкое и долговременное изменение курса евро/доллар, не говоря уже о влиянии на более узкие сектора. Однако все вышеизложенное предполагает, прежде всего, что противоречия между президентом США и Конгрессом будут разрешены, о чем свидетельствуют и последние новости.