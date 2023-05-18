Первого июня в США может наступить дефолт. Как это повлияет на эстонскую экономику?

Комментирует экономист Банка Эстонии Ильмар Лепик

Вопрос о потолке госдолга по своей сути является конфликтом между президентом и Конгрессом, и до сих пор решение всегда находилось, хотя иногда и с запозданием. Возникновение неконтролируемых событий маловероятно, потому что это не экономический, а политический кризис. Кризис потолка государственного долга, несомненно, повлияет на мировую экономику, в первую очередь из-за того, что пошатнется вера в США, учитывая размер экономики этой страны, последствия будут ощутимы и в других странах по всему миру. Последствиями задержки с повышением потолка долга в США до сих пор были, например, понижение кредитного рейтинга (credit downgrade), что привело к временному падению фондового рынка (2011). Эпизоды по кризисам потолка госдолга были разными, однако нельзя делать какие-либо выводы на будущее, основываясь на прошлом. Более того, это были временные потрясения, не имевшие долгосрочных последствий для экономики США.