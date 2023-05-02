1 июня у США могут закончиться деньги. Министр финансов Йеллен просит Конгресс поднять потолок госдолга

Без повышения потолка (максимально разрешенного размера долга) власти США не смогут получать новые займы.

В понедельник Йеллен призвала Конгресс как можно быстрее поднять лимит, который сейчас установлен на уровне 31,4 триллиона долларов.

В тот же день Управление американского Конгресса по бюджету (CBO) предупредило о „значительном риске того, что к началу июня у Минфина закончатся средства“. „Вместе с тем, остается неясным, когда именно фонды могут иссякнуть, поскольку в ближайшие недели трудно предсказать объем затрат, а также время и размеры налоговых поступлений“, - сказано в докладе.

До конца квартала, то есть до июня, Минфин планирует увеличить свои заимствования примерно на 449 млрд долларов по сравнению с предыдущими планами; таким образом их размер составит около 726 млрд долларов.

Американские чиновники говорят, что им приходится занимать больше средств, поскольку поступления от налога на прибыль оказались меньше ожидаемого, а расходы правительства, наоборот, превысили запланированные показатели. Кроме того, по состоянию на начало квартала на правительственных счетах оказалось меньше средств, чем предполагалось.

Повышение потолка государственного долга - процедура для США довольно обычная: с 1960 года это происходило уже 78 раз.

Однако сейчас контролирующие Палату представителей республиканцы возражают против программы расходов, объявленной президентом-демократом Джо Байденом. В обмен на разрешение повысить максимальный размер займов они потребовали резкого сокращения государственных трат и отмены некоторых крайне важных для Белого дома решений, в том числе программы прощения студенческих долгов и налоговых кредитов для экологических технологий.

В свою очередь против таких требований выступили демократы, у которых большинство в Сенате - верхней палате Конгресса. Президент Байден на прошлой неделе заявил, что по этим вопросам „переговоров быть не может“.

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