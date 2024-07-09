Штраф для самокатчика и велосипедиста за опьянение выше 0,5 промилле может вырасти до 800 евро

По данным стастистики, в этом году 30% всех дорожно-транспортных происшествий с участием легких транспортных средств были связаны с пьяными людьми. В прошлом году за этот же самый период показатель был 29%; налицо тенденция к росту.

Если раньше полиция субъективно по внешности оценивала признаки алкогольного опьянения водителя эклектросамоката, велосипеда, мопеда и других легких транспортных средств, то законодательные изменения дают стражам правопорядка больше полномочий.

„Со вторника для оценки степени опьянения будет использоваться и алкотестер. И что действительно изменилось – это степень наказания. Если раньше наказанием был штраф до 40 евро, то теперь он может вырасти до 800 евро“, – сказала „Актуальной камере“ подполковник полиции Сирле Лойго.

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