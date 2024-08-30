„Мне пришлось обменять 2910 евро на рубли“. Жительница Эстонии хотела отдохнуть в Таиланде, но потеряла в деньгах(26)
Жительница Эстонии Галина обвиняет таможенников в том, что они ошибочно приняли транзитный город за пункт назначения, а процесс проверки и подсчета денег оказался непрозрачным. По ее словам, ее принудили обменять всю наличность по невыгодному курсу. В связи с этим она подала заявление о возмещении ущерба.
В начале мая Галина вместе с матерью запланировала поездку в Таиланд, организацию которой взяли на себя их более опытные в путешествиях родственники из Санкт-Петербурга. Поэтому и вылет был запланирован из этого российского города, в котором мать с дочерью должны были провести два дня.
Перед пересечением Нарвского пограничного пункта Галина сняла 2250 евро. „Так как оформлением поездки занимались родственники, часть этих денег я должна была отдать им за организацию, а остальное оставить себе“, – поясняет она в интервью RusDelfi. Кроме того, у Галины были евро в банкнотах, которые она разложила по разным местам: в кармане, чехле от телефона и сумке. При этом Галина призналась, что точную сумму перевозимой наличности не знала.
На паспортном контроле Галина честно отвечала на вопросы: она направляется в Таиланд транзитом через Санкт-Петербург и имеет при себе наличные деньги. После этого ее пригласили в небольшую комнату, где, по словам Галины, двое таможенных инспекторов, Владимир и Ирина, начали осматривать ее вещи. Владимир проверял пакет, лежавший на столе, а Ирина занималась чемоданом на полу. „Я не видела весь процесс поиска денег, так как сначала искала ключи от чемодана, а затем упаковывала обратно вещи. Невозможно было следить за двумя процессами одновременно, – рассказывает Галина. – Я не могу быть уверена, что сумма денег была посчитана правильно. Процедура не была проведена полностью перед моими глазами и под моим контролем“.
3235 евро – такую сумму, по подсчетам таможенников, Галина пыталась перевезти через границу. „Владимир утверждал, что мое место назначения – Россия, и из-за санкций евро нельзя провозить, – пересказывает собеседница RusDelfi слова инспектора. – Я как минимум дважды возразила, заявив, что направляюсь в Таиланд, но он остался при своем мнении. Он не запросил у меня никаких доказательств, таких как бронирование отелей или билеты“.
Мне пришлось обменять 2910 евро на рубли
Найденные деньги велели обменять в обменном пункте на Мальми, оставив только 325 евро. „Я позвонила маме и спросила, пересекла ли она границу, – продолжает свой рассказ Галина. – Мама ответила, что ее тоже отправили менять деньги. Нам указали конкретные обменные пункты – за углом, через дорогу“.
Курс обмена, по утверждению Галины, там был невыгодным, а долларов в наличии не оказалось вовсе. „Поэтому мне пришлось обменять 2910 евро на рубли, – жалуется она. – Когда я выходила из таможенного пункта, спросила, могу ли я обменять не всю сумму. Я планировала оставить часть денег в Нарве. Хотела добежать до магазина и оставить часть денег продавцам, с которыми я работала“. Однако, подоспевшая к тому времени третья сотрудница таможни, по заверению Галины, повела себя некорректно и повысила голос, заявив, что по правилам женщина обязана обменять всю сумму. Хотя 325 евро ей все же разрешили оставить при себе.
В законе указано, что в порядке исключения запрет на вывоз евро не распространяется на деньги, предназначенные для личного пользования физическими лицами, путешествующими в Россию, или их близкими родственниками, для покрытия элементарных расходов в поездке, таких как размещение, транспорт и еда. При этом матери Галины позволили провезти 500 евро. По какой причине пассажиры, путешествующие по одному и тому же маршруту, в один и тот же день, с одной и той же целью, могут оставлять разные суммы денег – не ясно.
Еще одно различие заключалось в том, что инспекторы на время, пока родственники обменивали деньги, вернули Галине ее карту вида на жительство, но оставили у себя паспорт. В то время как ее матери не вернули никаких документов.
В Эстонии курс обмена невыгодный
На вопрос, почему Галина не обменяла деньги в Эстонии хотя бы на тайские баты, она ответила так: „Никогда не знаешь, что может случиться – землетрясение, террористический акт, непогода, политические нестабильности или ухудшение здоровья. Поэтому безопаснее обменивать валюту уже в стране назначения. Кроме того, в Эстонии курс обмена невыгодный“.
По примерным подсчетам, Галина потеряла не меньше 220 евро из-за невыгодного курса обмена. Кроме того, негодует женщина, таможенники отказывались принимать во внимание тот факт, что Санкт-Петербург был лишь транзитным пунктом.
Галина составила подробное описание происшествия и направила жалобу в Налогово-таможенный департамент с требованием возместить ущерб. Вскоре она получила ответ, в котором ей отказали в возмещении убытков.
Причину объясняли так: действия Налогово-таможенного департамента были законными и обоснованными, а запрет на вывоз евро в Россию соответствует санкциям ЕС. Также в письме сказано, что сотрудники Налогово-таможенного департамента не давали заявителю указаний, как распоряжаться деньгами, где и в какую валюту обменять соответствующую сумму. Все эти решения заявитель принимал самостоятельно. Также следует учитывать, что заявителю должно было быть известно о запрете вывоза евро в Россию, вытекающем из санкционного регламента. Поэтому можно было предотвратить возможные негативные последствия, заранее обменяв евро на валюту, на которую не распространяются санкции. И сделать это по наиболее выгодному рыночному курсу.
Галина также требовала возмещения за причиненный моральный вред. В письме же сказано, что закон предусматривает возмещение морального вреда только в особых случаях, таких как унижение достоинства или вред здоровью, которых в данном случае не было. Таким образом, Налогово-таможенный департамент не несет ответственности за убытки заявителя.
Запрещено вывозить в Россию банкноты евро и других валют стран ЕС
В Эстонии по-прежнему действует запрет: продавать, поставлять, передавать или экспортировать в Россию бумажные деньги в официальной валюте любого государства-члена ЕС – нельзя. При этом Налогово-таможенный департамент сообщил RusDelfi, что с 8 августа на пограничном пункте Нарва предотвратили вывоз 117 360 евро наличными в Россию.
В постановлении, однако, есть исключение, которое позволяет путешественникам везти с собой банкноты евро или других валют стран ЕС для личного пользования, но они должны на границе доказать необходимость наличных средств. Исключение, указанное в регламенте, не применяется к перевозке наличных денег для знакомых, друзей или членов семьи.
Тем не менее, следует подчеркнуть, что евро не является официальным платежным средством в России, поэтому у путешественников, как правило, нет острой необходимости везти евро в Россию, отмечают в департаменте. К каждому случаю применяется индивидуальный подход, и окончательное решение остается за таможенным инспектором.
Исходя из установленного официального запрета, пересекающий границу сам должен позаботиться о том, чтобы на пограничном пункте не возникло возможных недоразумений.
Умышленное нарушение санкций является преступлением, и по таким делам уголовное производство ведет Департамент полиции безопасности под руководством прокуратуры.
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Также Налогово-таможенный департамент просит всех, кто направляется в Россию, убедиться, что ввозимые товары не подпадают под санкции, и выделить на пересечение границы больше времени, чем требовалось на это ранее. Обязательно стоит взять с собой питьевую воду, а если вы планируете прибыть на пограничный пункт Нарва поздно вечером, рекомендуется заранее узнать о возможностях размещения.
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