„Мне пришлось обменять 2910 евро на рубли“. Жительница Эстонии хотела отдохнуть в Таиланде, но потеряла в деньгах

Найденные деньги велели обменять в обменном пункте на Мальми, оставив только 325 евро. „Я позвонила маме и спросила, пересекла ли она границу, – продолжает свой рассказ Галина. – Мама ответила, что ее тоже отправили менять деньги. Нам указали конкретные обменные пункты – за углом, через дорогу“.

3235 евро – такую сумму, по подсчетам таможенников, Галина пыталась перевезти через границу. „Владимир утверждал, что мое место назначения – Россия, и из-за санкций евро нельзя провозить, – пересказывает собеседница RusDelfi слова инспектора. – Я как минимум дважды возразила, заявив, что направляюсь в Таиланд, но он остался при своем мнении. Он не запросил у меня никаких доказательств, таких как бронирование отелей или билеты“.

На паспортном контроле Галина честно отвечала на вопросы: она направляется в Таиланд транзитом через Санкт-Петербург и имеет при себе наличные деньги. После этого ее пригласили в небольшую комнату, где, по словам Галины, двое таможенных инспекторов, Владимир и Ирина, начали осматривать ее вещи. Владимир проверял пакет, лежавший на столе, а Ирина занималась чемоданом на полу. „Я не видела весь процесс поиска денег, так как сначала искала ключи от чемодана, а затем упаковывала обратно вещи. Невозможно было следить за двумя процессами одновременно, – рассказывает Галина. – Я не могу быть уверена, что сумма денег была посчитана правильно. Процедура не была проведена полностью перед моими глазами и под моим контролем“.

Перед пересечением Нарвского пограничного пункта Галина сняла 2250 евро. „Так как оформлением поездки занимались родственники, часть этих денег я должна была отдать им за организацию, а остальное оставить себе“, – поясняет она в интервью RusDelfi. Кроме того, у Галины были евро в банкнотах, которые она разложила по разным местам: в кармане, чехле от телефона и сумке. При этом Галина призналась, что точную сумму перевозимой наличности не знала.

В начале мая Галина вместе с матерью запланировала поездку в Таиланд, организацию которой взяли на себя их более опытные в путешествиях родственники из Санкт-Петербурга. Поэтому и вылет был запланирован из этого российского города, в котором мать с дочерью должны были провести два дня.

Курс обмена, по утверждению Галины, там был невыгодным, а долларов в наличии не оказалось вовсе. „Поэтому мне пришлось обменять 2910 евро на рубли, – жалуется она. – Когда я выходила из таможенного пункта, спросила, могу ли я обменять не всю сумму. Я планировала оставить часть денег в Нарве. Хотела добежать до магазина и оставить часть денег продавцам, с которыми я работала“. Однако, подоспевшая к тому времени третья сотрудница таможни, по заверению Галины, повела себя некорректно и повысила голос, заявив, что по правилам женщина обязана обменять всю сумму. Хотя 325 евро ей все же разрешили оставить при себе.

В законе указано, что в порядке исключения запрет на вывоз евро не распространяется на деньги, предназначенные для личного пользования физическими лицами, путешествующими в Россию, или их близкими родственниками, для покрытия элементарных расходов в поездке, таких как размещение, транспорт и еда. При этом матери Галины позволили провезти 500 евро. По какой причине пассажиры, путешествующие по одному и тому же маршруту, в один и тот же день, с одной и той же целью, могут оставлять разные суммы денег – не ясно.

Еще одно различие заключалось в том, что инспекторы на время, пока родственники обменивали деньги, вернули Галине ее карту вида на жительство, но оставили у себя паспорт. В то время как ее матери не вернули никаких документов.

В Эстонии курс обмена невыгодный

На вопрос, почему Галина не обменяла деньги в Эстонии хотя бы на тайские баты, она ответила так: „Никогда не знаешь, что может случиться – землетрясение, террористический акт, непогода, политические нестабильности или ухудшение здоровья. Поэтому безопаснее обменивать валюту уже в стране назначения. Кроме того, в Эстонии курс обмена невыгодный“.

По примерным подсчетам, Галина потеряла не меньше 220 евро из-за невыгодного курса обмена. Кроме того, негодует женщина, таможенники отказывались принимать во внимание тот факт, что Санкт-Петербург был лишь транзитным пунктом.