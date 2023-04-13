ГРАФИКИ | Предвыборный денежный бум. Кто был крупным меценатом политических партий? Кто пожертвовал 150 000 евро?(1)
Комиссия по надзору за партийным финансированием на днях опубликовала данные о доходах и расходах политических партий до и во время выборов. Как ни странно, в первом квартале Eesti 200 от собрала больше всего денег именно от частных спонсоров, за ней следует Партия реформ. Здесь приведены данные о частных меценатах крупных политических партий. Некоторые из них весьма любопытны, пишет Ärileht.
Чрезвычайно крупное пожертвование в пользу Eesti 200 сделал Йоаким Хелениус, предприниматель и один из лидеров партии, пожертвовавший 150 000 евро. Немного больше, на 5000, внес в партийную копилку Прийт Аламяэ. Группа IT-бизнесменов Виллиг, Хинрикус, Тамкиви и Хейнла перед выборами передали новой правительственной партии по 35 тысяч евро каждый. Олег Осиновский с пожертвованием в 30 000 евро и Олег Гросс с 15 000 евро являются одними из самых любопытных спонсоров.