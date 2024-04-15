Внимание! В обращении находятся фальшивые купюры номиналом в 20 евро

С начала апреля в полицию поступило фальшивых 20-евровых купюр на сумму около 1200 евро. По словам Вячеслава Миленина, начальника службы по расследованию тяжких преступлениям криминального бюро Пыхьяской префектуры, в настоящее время в обращении находятся подделки очень хорошего качества. „Полиция расследует эти случаи и работает над поимкой преступников. Мы просим как предприятия, так и людей быть внимательными при использовании наличных денег. Подлинность купюр можно проверить с помощью специального прибора или методом „пощупать-посмотреть-наклонить“. В случае подозрения на фальшивые купюры обратитесь в полицию или ближайший банк.“