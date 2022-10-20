20.10.2022, 12:51
Латыш угнал из таллиннского автомагазина шикарный автомобиль, чтобы его депортировали на родину? В истории много темных пятен
ФОТО: Кадр из судебного дела
„Я человек, который любит бродить по дорогам“, — так начал свой рассказ следователям 22-летний Вадим Антонов о том, как он приехал из Риги в Таллинн в ночь на 31 марта, посреди ночи зашел в салон спортивных автомобилей и уехал оттуда на машине стоимостью 80 000 евро, - пишет Eesti Päevaleht.
В полночь 31 марта в полицию поступил вызов на улицу Валукоя, где сработала сигнализация. Ожидая хозяина дома на улице, патрульные услышали ужасный стук. Вскоре в поле зрения появился Mercedes Benz с двумя спущенными шинами и номерами от Citroën Jumper, за рулем которого полиция обнаружила 20-летнего Вадима в состоянии криминальной степени опьянения.