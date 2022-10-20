ЧП и криминал
20.10.2022, 12:51

Латыш угнал из таллиннского автомагазина шикарный автомобиль, чтобы его депортировали на родину? В истории много темных пятен

 
Вадим Антонов любуется своей будущей машиной у случайно оставленной открытой двери. Mercedes-Benz продавался за 80 000 евро.
Вадим Антонов любуется своей будущей машиной у случайно оставленной открытой двери. Mercedes-Benz продавался за 80 000 евро.
ФОТО: Кадр из судебного дела

„Я человек, который любит бродить по дорогам“, — так начал свой рассказ следователям 22-летний Вадим Антонов о том, как он приехал из Риги в Таллинн в ночь на 31 марта, посреди ночи зашел в салон спортивных автомобилей и уехал оттуда на машине стоимостью 80 000 евро, - пишет Eesti Päevaleht.

В полночь 31 марта в полицию поступил вызов на улицу Валукоя, где сработала сигнализация. Ожидая хозяина дома на улице, патрульные услышали ужасный стук. Вскоре в поле зрения появился Mercedes Benz с двумя спущенными шинами и номерами от Citroën Jumper, за рулем которого полиция обнаружила 20-летнего Вадима в состоянии криминальной степени опьянения.

Пьяный мужчина за рулем объяснил ситуацию так: несколькими днями ранее, в ночь на понедельник, он брел по дороге в сторону своего дома, который находится в нескольких десятках километров от Риги. По его словам, мужчине нравится ходить по дорогам, попивая пивко, но тут он решил поймать авто, чтобы быстрее добраться до дома. Двое мужчин, едущих на автомобиле Volkswagen и говорящих по-латышски, в возрасте примерно 37 лет, остановились и предположили, что, возможно, вместо этого Вадим хочет поехать с ними в Эстонию. Почему бы и нет, подумал Вадим и поехал в Эстонию с десятью евро, телефоном и латвийским паспортом в кармане. „Я просто решил прогуляться по Эстонии“, — объяснил он следователям.

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