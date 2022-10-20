Латыш угнал из таллиннского автомагазина шикарный автомобиль, чтобы его депортировали на родину? В истории много темных пятен

Пьяный мужчина за рулем объяснил ситуацию так: несколькими днями ранее, в ночь на понедельник, он брел по дороге в сторону своего дома, который находится в нескольких десятках километров от Риги. По его словам, мужчине нравится ходить по дорогам, попивая пивко, но тут он решил поймать авто, чтобы быстрее добраться до дома. Двое мужчин, едущих на автомобиле Volkswagen и говорящих по-латышски, в возрасте примерно 37 лет, остановились и предположили, что, возможно, вместо этого Вадим хочет поехать с ними в Эстонию. Почему бы и нет, подумал Вадим и поехал в Эстонию с десятью евро, телефоном и латвийским паспортом в кармане. „Я просто решил прогуляться по Эстонии“, — объяснил он следователям.