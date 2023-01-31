ОБЗОР | В прошлом году в Эстонии чаще всего подделывали именно эти купюры

Больше всего в прошлом году в Эстонии было выявлено фальшивых банкнот номиналом 50 евро: 271 купюра, что составляет 59% от общего количества подделок. Было зарегистрировано 82 случая подделки банкнот номиналом 500 евро и 45 и 44 случаев подделки банкнот номиналом 10 и 20 евро соответственно.

Увеличение количества фальшивых купюр номиналом 50 и 500 евро объясняется конфискацией большего количества фальшивых денег в ходе различных операций, когда были изъяты в общей сложности 192 фальшивые банкноты номиналом 50 евро и 78 фальшивых банкнот номиналом 500 евро.

Кроме того, росту количества подделок способствовало повышение экономической активности после снятия коронавирусных ограничений на передвижение и путешествия.

Большинство обнаруженных в Эстонии подделок были невысокого качества, поэтому важно помнить, что каждый человек может определить подлинность банкноты с помощью простых приемов. Настоящая купюра оснащена защитными элементами, наличие которых можно установить, потрогав и наклонив ее, а в случае сомнений сравнить с подлинным образцом.

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