Экономика
18.02.2024, 12:25

ГРАФИКА | Денежные переводы в Эстонии изменились из-за военных конфликтов и роста неопределенности в экономике

 
Александр Маляренко
ФОТО: Thongden Studio | Shutterstock

В 2022 году ЕС остался частым отправителем личных денежных переводов. Проживающие в ЕС лица отправляют за пределы союза куда больше средств, чем получают из-за рубежа. Военные конфликты и рост неопределенности в экономике изменяют динамику и направления переводов. Претерпела изменения и статистика личных переводов в Эстонии. Отрицательное сальдо личных переводов между Эстонией и странами вне ЕС в 2022 году составило 38 млн евро. Подробности - в RusDelfi.

Согласно данным демографической статистики, население Эстонии в 2022 году выросло на 2,6%, и произошло это за счет внешней миграции. Тогда в Эстонию прибыло в пять раз больше человек, чем покинуло. Восьмой год подряд сальдо миграции оставалось положительным, и население увеличилось на почти 40 тысяч человек. Безусловно, решающим образом на эту цифру повлияла начавшаяся в февраля 2022 года война в Украине.

Такие демографические изменения не могли не повлиять на экономическую ситуацию. Так, например, впервые за долгое время личные денежные переводы Эстонии со странами вне ЕС сложились с отрицательным сальдо в 2022 году, т.е. объем средств, отправленных из страны, превысил поступившие.

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