ГРАФИКА | Денежные переводы в Эстонии изменились из-за военных конфликтов и роста неопределенности в экономике

Согласно данным демографической статистики, население Эстонии в 2022 году выросло на 2,6%, и произошло это за счет внешней миграции. Тогда в Эстонию прибыло в пять раз больше человек, чем покинуло. Восьмой год подряд сальдо миграции оставалось положительным, и население увеличилось на почти 40 тысяч человек. Безусловно, решающим образом на эту цифру повлияла начавшаяся в февраля 2022 года война в Украине.