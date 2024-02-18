ГРАФИКА | Денежные переводы в Эстонии изменились из-за военных конфликтов и роста неопределенности в экономике
В 2022 году ЕС остался частым отправителем личных денежных переводов. Проживающие в ЕС лица отправляют за пределы союза куда больше средств, чем получают из-за рубежа. Военные конфликты и рост неопределенности в экономике изменяют динамику и направления переводов. Претерпела изменения и статистика личных переводов в Эстонии. Отрицательное сальдо личных переводов между Эстонией и странами вне ЕС в 2022 году составило 38 млн евро. Подробности - в RusDelfi.
Согласно данным демографической статистики, население Эстонии в 2022 году выросло на 2,6%, и произошло это за счет внешней миграции. Тогда в Эстонию прибыло в пять раз больше человек, чем покинуло. Восьмой год подряд сальдо миграции оставалось положительным, и население увеличилось на почти 40 тысяч человек. Безусловно, решающим образом на эту цифру повлияла начавшаяся в февраля 2022 года война в Украине.