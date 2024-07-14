ГРАФИКА | Тарту в Эстонии, энергетика в Латвии, а искусственный интеллект — в Литве. Какие еще темы увековечат на монетах стран Балтии в текущем году?

В начале лета Банк Эстонии представил коллекционерам монеты, посвященные Ганзейскому городу Тарту. Эти изысканные изделия нумизматического искусства станут замечательным подарком для культурной столицы Евросоюза 2024 года. Важно отметить, что эта монета завершает серию, посвященную ганзейским городам Эстонии, в которую ранее вошли Таллин, Вильянди и Пярну. Однако на этом сюрпризы для коллекционеров не заканчиваются. Что еще приготовил Банк Эстонии и их коллеги из стран Балтии в этом году?