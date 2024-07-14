ГРАФИКА | Тарту в Эстонии, энергетика в Латвии, а искусственный интеллект — в Литве. Какие еще темы увековечат на монетах стран Балтии в текущем году?
В начале лета Банк Эстонии представил коллекционерам монеты, посвященные Ганзейскому городу Тарту. Эти изысканные изделия нумизматического искусства станут замечательным подарком для культурной столицы Евросоюза 2024 года. Важно отметить, что эта монета завершает серию, посвященную ганзейским городам Эстонии, в которую ранее вошли Таллин, Вильянди и Пярну. Однако на этом сюрпризы для коллекционеров не заканчиваются. Что еще приготовил Банк Эстонии и их коллеги из стран Балтии в этом году?
С 2002 года два десятка европейских стран образовали Еврозону. С тех пор евро стал одним из главных символов европейской интеграции. Хотя банкноты унифицированы и не имеют национальных особенностей, монеты, наоборот, отражают национальную идентичность. Помимо стандартных монет, которые мы ежедневно используем в магазинах, национальные центральные банки могут выпускать памятные и коллекционные экземпляры. Конечно, основную часть занимают монеты, находящиеся в постоянном обращении.