Клад в кошельке. Проверьте свои деньги: обычные монеты могут стоить намного дороже номинала

„Поэтому сейчас сложно сказать, вырастет ли та или иная юбилейная монета в цене спустя годы, – отмечают в Союзе коллекционеров. – В советское время тоже были юбилейные монеты, и их очень трудно было достать. Спекулянты перепродавали их втридорога! Сегодня уже нет Советского Союза, а эти монеты никому не нужны, потому что тиражи были огромные“.

Коллекционирование, как говорят в союзе, – это интересное увлечение, азарт. Конечно, это большая индустрия, но коллекционные монеты покупают в коллекцию, чтобы держать у себя, а не для того, чтобы потом перепродать подороже.

„Юбилейные монеты, которые выпускают в Эстонии по случаю различных событий, принимаются к оплате по всему Евросоюзу. Точно так же и в Эстонии в ходу могут оказаться юбилейные монеты, выпущенные в других странах. Это закон – принимать их должны во всех государствах ЕС, – объясняют в Союзе коллекционеров Эстонии. – Всегда, когда в Эстонии выпускаются новые юбилейные монеты, для коллекционеров делают специальный тираж с монетными карточками – proof-like. Неспециалист не поймет разницы, но коллекционер увидит, что эти монеты совсем немного отличаются качеством в лучшую сторону. И такая монета достоинством два евро с монетной карточкой стоит уже, например, 12 евро“.

В отдельный вид можно выделить монеты для коллекционирования из серебра или золота. Они не созданы для того, чтобы ими платили, это коллекционные изделия в специальных упаковках. Но сейчас речь не о них.

Монеты Евросоюза можно разделить на обычные, которые идут в обращение и ничем не примечательны, и юбилейные или памятные. Последние тоже идут в оборот, доходят до магазинов, их выдают со сдачей, и они потом оседают в наших кошельках. Единственное, чем они внешне отличаются от обычных монет, – оформлением.

12 мая Банк Эстонии выпустил новую юбилейную монету, где изображена птица–национальный символ страны, ласточка. Аналогичные выпуски монет регулярно делают все страны Евро союза. При этом они не анонсируют их заранее, а ценность разных монет при одном и том же номинале может сильно впоследствии отличаться.

Монету с ласточкой, например, в Эстонии выпустили тиражом один миллион. Для Эстонии это слишком большой тираж, а для Европы уже нет. Но несмотря на то, что Европейский союз большой, не каждый житель коллекционирует монеты.

„Если взять монету достоинством два евро, цена за нее не может упасть ниже двух евро. Люди, которые собирают монеты из обращения, должны это понимать. Но те, кто покупает монеты в упаковках в специальных магазинах, платят за них больше, потому что этими монетами никто не пользовался, они нулевые. И это азарт: человек услышал, что где-то вышла новая монета, он сразу начинает ее искать, потому что хочет приобрести. Скорость – то, что поддерживает азарт, – объясняют в Союзе коллекционеров. – Но если обычный человек не хочет заниматься коллекционированием и тратить на это деньги, то пусть внимательнее смотрит на, что у него в кошельке“.

Маленькие государства – маленький тираж

В Союзе коллекционеров отмечают, что в эстонском кошельке вы, скорее всего, не найдете монеты маленьких государств. Такие государства, как Ватикан, Монако, Андорра, Сан Марино выпускают монеты маленьким тиражом. Нередко даже часть такого тиража не идет в обращение – монеты сразу продают в коробках с монетными карточками в специализированных магазинах для коллекционеров. А если монеты этих маленьких государств и попадают в обращение, то редко выходят за пределы страны.

Но, по словам специалистов в этой сфере, и в своем кошельке можно найти интересные монеты. Это монеты с ошибками.

„Например, бывает, что при производстве путают штемпель, и одна сторона монеты получается не такой, какой должна быть. Обычно это не весь тираж, а лишь какая-то часть. В зависимости от серьезности ошибки – то есть чем она крупнее и важнее – стоимость этой монеты выше, – поясняют в Союзе коллекционеров. – В принципе, если человек с лупой будет рассматривать какую-то монету и найдет неровность, небольшой брак, он сможет продать эту монету чуть дороже. Такие можно увидеть на торговых площадках, например на еВay. Но брак, который виден невооруженным глазом, стоит в разы больше. Например, есть некоторые монеты достоинством два евро, где внутренняя часть не круглая, а овальная. Такой брак вы увидите сразу“.

Специалисты добавляют, что государство, когда выпускает монету с браком, не оповещает об этом. Это вопрос имиджа, и никто не хочет сообщать во всеуслышание о таких вещах. Поэтому об ошибках становится известно, когда их обнаруживают люди.

Чтобы продать монету с браком, редкую или юбилейную, нужно найти тех, кто ею заинтересуется. Для этого нужно найти сообщество коллекционеров или обратиться в интернет – такой торговлей занимаются на известных торговых площадках.



Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.