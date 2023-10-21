Задекларировала и... попала на скамью подсудимых. Женщине, которая ввезла в Латвию более 272 000 евро, грозит тюремный срок

Суд признал женщину виновной в совершении указанного уголовного преступления и приговорил ее к реальному лишению свободы сроком на пять лет с пробационным надзором на один год.

В апреле 2019 года в пассажирском терминале аэропорта „Рига“ был проведен таможенный досмотр пассажиров и зарегистрированного багажа прибывшего рейса. Также была проверена женщина, задекларировавшая имевшиеся у нее при себе наличные деньги — 243 000 долларов США (235 922 евро) и 36 223 евро. Пассажирка не смогла объяснить работникам правоохранительных органов происхождение наличных денег.

После оценки информации о личности женщины, имеющейся в распоряжении правоохранительных органов, и при наличии обоснованных подозрений в возможном отмывании денег было принято решение о возбуждении уголовного дела для проверки происхождения денег.

Оценив совокупность представленных обвинением доказательств и представленную защитой информацию о возможном происхождении денежных средств, суд пришел к выводу, что обвиняемая не смогла предоставить достоверную и проверяемую информацию о происхождении ввезенных ею денежных средств. На основании этого женщину признали виновной по предъявленному ей обвинению в отмывании денег в крупном размере.

Решение суда первой инстанции можно обжаловать в Рижском окружном суде.

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