Умер бывший глава Еврокомиссии Жак Делор. Его называют отцом евро и архитектором современного Евросоюза

По ее словам, Делор умер во сне в своем доме в Париже. Ему было 98 лет.

Западные СМИ называют Делора „отцом евро“ и „архитектором современного Евросоюза“. На протяжении своей политической карьеры он занимал различные должности, в частности, был советником премьер-министра Франции Шабан-Дельмаса и депутатом Европарламента от Социалистической партии.

В период с 1981 по 1984 год Делор занимал пост министра финансов в правительстве президента Франции Франсуа Миттерана, а в 1985-м возглавил Европейскую комиссию.

Делор возглавлял Еврокомиссию три срока — до 1995 года. Это десятилетие стало периодом укрепления внутренней интеграции стран ЕС. В частности, было завершено создание общего рыночного пространства, заключены Шенгенские соглашения, принята программа студенческих обменов „Эразмус“, а также учреждена единая европейская валюта — евро.

Покинув свой пост в 1995 году, Делор отказался баллотироваться на пост президента Франции, несмотря на большое преимущество в опросах перед потенциальными соперниками. Свое решение Делор объяснял стремлением оставаться независимым. „Я ни о чем не жалею, но и не говорю, что был прав“, — цитирует слова политика France 24.

Соболезнования в связи со смертью Делора выразил президент Франции Эмманюэль Макрон. „Его преданность делу, его идеалы и его честность всегда будут вдохновлять нас“, — написал Макрон, назвав Делора „неутомимым строителем нашей Европы“.

В то же время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала Делора „провидцем, который сделал нашу Европу сильнее“. „Дело его жизни — единый, динамичный и процветающий Европейский союз. Давайте чтить его наследие, постоянно обновляя нашу Европу“, — написала она.

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