Достаточно ли вам платят? Читайте, какая зарплата нужна для жизни в Эстонии(7)
„Если в предыдущие восемь лет люди год от года жили все достойнее в контексте получаемой ими зарплаты, то сейчас эта тенденция изменилась — доля работников, которые живут хорошо и достойно, уменьшилась, а число тех, кто испытывает трудности, увеличилось“, — осветила результаты опроса, проведенного поздней осенью 2022 года, глава Информационного агентства по заработной плате Кадри Сеэдер.
Сеэдер добавила, что, хотя более половины работников продолжают в среднем нормально справляться с трудностями, получая нынешнюю зарплату, она уже не на том же уровне, что была раньше. „По словам почти половины работников(49%), их положение ухудшилась по сравнению с прошлым годом, и это было заметно уже осенью 2021 года. Ухудшение условий жизни, вероятно, связано со стремительным ростом цен, за которым не успевает рост заработной платы “, - сказала Кадри Сеэдер.
Работники, которые оценили свои возможности жить сносно, получают брутто-зарплату в размере 1756 евро. Достойной свою жизнь назвали люди, зарабатывающие брутто-зарплату в размере более 2500 евро. Респонденты, средняя брутто-зарплата которых составляет 1400 евро, оценили свое положение как плохое. Суммы, влияющие на достойную жизнь, за год выросли.
Размер желаемых зарплат в разных сферах деятельности различается вдвое
Оценки нормальной жизни зависят от ожиданий работников в отношении качества их жизни, а также от того, с кем они себя сравнивают. В зависимости от профессиональных групп эти оценки сильно различаются: если средней брутто-зарплаты в 1177 евро достаточно для работников сферы обслуживания, то руководителям проектов и отделов требуется более чем в два раза больше денег, чтобы назвать жизнь нормальной.
По словам специалистов среднего звена, им достаточно брутто-зарплаты в размере 1797 евро, механизаторам — 1634 евро, водителям — 1609 евро, конторским служащим — 1536 евро, мастерам или ремесленникам — 1535 евро и чернорабочим — 1191 евро.
Большинство работников поменяли бы работу на более оплачиваемую
Руководитель отдела подбора персонала CVKeskus.ee Грете Адлер отметила по результатам опроса, что до девяти из десяти сотрудников были бы готовы сменить работу на более высокооплачиваемую, но в большинстве случаев для этого требуется повышение на не менее 21%.
Более трети (38%) работников, принявших участие в опросе, указали, что поменяли бы работу на место с лучшими условиями труда (например, на более интересную работу, более подходящие условия труда или ту работу, в которой предусмотрена лучшая система льгот и компенсаций), даже если бы заработная плата оставалась прежней.