ВИДЕО | Maxima и русский язык, закрытие границы с Россией, сотни евро за отопление в Нарве, рост цен на жилье на 230%. Главные новости за неделю
В новом выпуске „Новостного дозора“: партия Isamaa предлагает закрыть границу с Россией, Эстония стала лидером в ЕС по росту цен на жилье, торговая сеть Maxima убрала русский язык из буклетов, в прошлом году в Таллинне 21 человек поменял свой пол. Об этом и многом другом – в нашем видео!
Isamaa инициировала законопроект о закрытии границы с Россией
На прошлой неделе партия Isamaa выступила с законодательной инициативой закрыть границу между Эстонией и Россией. Лидер партии Урмас Рейнсалу напомнил, что Финляндия закрыла границу с Россией еще в конце 2023 года. С тех пор против Эстонии и других стран-союзников было совершено несколько гибридных атак. Например, летом были сняты пограничные знаки с реки Нарва, а в конце прошлого года поврежден подводный кабель Estlink 2 между Эстонией и Финляндией. Председатель Isamaa считает, что это веские основания для закрытия границы между нашей страной и Россией. И у органов безопасности и правительства Эстонии имеются для этого все возможности и правовые основания. Инициатива Isamaa вызвала бурную и противоречивую реакцию. С RusDelfi поделились своим мнением известные политики. Депутат Европарламента от партии Isamaa и бывший лидер Центристской партии Юри Ратас считает закрытие границы оправданным шагом и уверен, что такие меры необходимы по всей восточной границе Европейского союза. Мэр Нарвы и представитель партии соцдемов Катри Райк обеспокоена возможными ограничениями, поскольку именно нарвитяне чаще всего пересекают границу. „Иногда кажется, что Isamaa нравится „дергать за хвост“ русскоязычных жителей Нарвы“, – говорит Райк. Она также подчеркивает, что вопрос о закрытии границы между Эстонией и Россией решает исключительно правительство по предложению департамента полиции и погранохраны, а также органов безопасности. С Катри Райк согласна и реформистка Мария Юферева-Скуратовски. Она считает, что решение о закрытии границы – это крайняя мера, и оно должно приниматься на базе рекомендаций спецслужб. Корреспонденты RusDelfi также узнали, что думают об инициативе Isamaa пассажиры одного из автобусных рейсов Таллинн–Санкт-Петербург. Реакции оказались очень разными: от полного неприятия до равнодушия. Однако большинство уверены, что закрытие границы усложнит не только путешествия, но и контакты с близкими. Поэтому люди надеются, что границу всё же не закроют.
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Нарвитянам пришли счета за отопление в сотни евро
Несколько лет Нарва оставалась в лидерах среди городов с самым дешевым центральным отоплением. Прошлой зимой цена на него выросла в три раза. В этом январе жители Нарвы начали получать новые счета за отопление, и они также оказались значительно выше ожидаемого. Для некоторых такие расходы стали настоящим ударом по семейному бюджету. Так, один пост в группе „Моя Нарва“ за три дня набрал почти 500 комментариев. Его автор живет в двухкомнатной хрущевке, и только за отопление ему придется заплатить 101 евро. „Я просто в шоке! Как жить пенсионерам, у которых маленькая пенсия, или семье с детьми, где маленькая зарплата?“ – возмущается житель Нарвы. Другому комментатору за 88 квадратных метров пришел счет на 268 евро. Правда есть и те, кому повезло больше – и в основном это жители утепленных домов. Руководитель теплосетей Нарвы Павел Рушелюк объяснил, что в декабре 2024 года 11-й блок Балтийской электростанции работал около 11 суток, большую часть месяца блок не выходил на рынок. В декабре Балтийская электростанция произвела примерно треть тепла, потребленного в Нарве, на которое действовал старый, более дешевый тариф. Две трети потребленной тепловой энергии было произведено на газовой котельной, где применялся новый тариф. Если сравнивать счета нарвитян за декабрь 2024 года с аналогичным периодом 2023 года, они в среднем выросли на 10–11 процентов. Мэр Нарвы Катри Райк подчеркивает, что экономить энергию крайне важно, например, не стоит зимой держать окна на проветривании. Мэр Нарвы призналась, что и сама не любит теплые носки и хотела бы ходить дома в легком платье, но сегодня жители Нарвы находятся в ситуации, когда комфорт приходится оставить в стороне. Катри Райк также напоминает, что снижению затрат на отопление способствует утепление домов. Сейчас в Ида-Вирумаа утеплено всего 5 процентов зданий, нуждающихся в этом.
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С 6 января путешествовать между тремя балтийскими столицами можно на поезде
С 6 января путешествовать между тремя балтийскими столицами – Таллинном, Ригой и Вильнюсом – можно на поезде. Трем странам пришлось согласовать расписания движения поездов, чтобы сделать пересадку более удобной. Сейчас поездка из Таллинна в Вильнюс на поезде занимает 10 часов и включает две пересадки. Однако не все так просто – например, для поездки потребуется приобрести три отдельных билета на разных сайтах. Общая стоимость составляет 50–70 евро, в зависимости от выбранного класса. При этом на автобусе из Таллинна до Вильнюса можно добраться за те же 8–10 часов пути, купив билет за 20–30 евро. Семи-восьмичасовая поездка на машине выйдет примерно в 60–70 евро. Самолет до Вильнюса обойдется дороже – от нескольких десятков до сотен евро, но зато полет длится всего около часа. Председатель правления Elron Лаури Бетлем признает, что для жителей Таллинна поездка до Вильнюса на поезде действительно проигрывает по стоимости и времени в сравнении с другими видами транспорта. Скорее железнодорожное сообщение между Таллинном и Вильнюсом важно не для таллиннцев, а для жителей Центральной и Южной Эстонии, а также Северной Латвии.
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Паспорт Эстонии попал в ТОП-10 самых сильных в мире
Консалтинговая компания Henley & Partners опубликовала новый рейтинг паспортов стран мира, в котором паспорт Эстонии разделил девятое место с США. Граждане как Эстонии, так и США могут посетить без визы 186 стран. Бессменные лидеры рейтинга паспортов – Сингапур (1-е место) и Япония (2-е место). Граждане Сингапура могут без визы посещать 195 стран, а Японии – 193 страны. На третьем месте – сразу шесть стран: Финляндия, Франция, Германии, Италия, Испания и Южная Корея, граждане которых могут свободно въезжать в 192 страны мира. Самые слабые паспорта остаются у граждан Афганистана, Сирии и Ирака – без визы им доступны всего около 30 направлений.
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В Эстонии цены на жилье выросли на 230%
Согласно данным Евростата, в третьем квартале 2024 года Эстония заняла первое место в ЕС по росту цен на жилье и арендную плату. По сравнению с 2010 годом цены на жилье в стране увеличились на 230%, а аренда — на 216%. Вместе с Эстонией на первом месте оказалась Венгрия, где цены на жилье также выросли на 230%. За Эстонией и Венгрией следует соседняя с нами Литва, где рост цен на жилье составил 181%, далее идет Латвия с ростом цен на 154%. Италия оказалась единственной страной, где цены на жилье за тот же период снизились на 4%, а, например, в Греции за это время на 16% уменьшилась арендная плата. Такая картина заставляет о многом задуматься.
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Таллиннский ЗАГС подвел итоги за прошлый год
В прошлом году в Таллинне было заключено 2370 браков. Это почти половина всех браков, зарегистрированных в Эстонии в 2024 году. Интересно, что самому взрослому жениху было 76 лет, а самой старшей невесте – 78 лет, что в очередной раз доказывает – любви все возрасты покорны! Самыми популярными месяцами у молодоженов стали июль и август, когда в месяц заключалось более 300 браков. Увы, в прошлом году увеличилось количество разводов – их в 2024 году в Таллиннском ЗАГСе было зарегистрировано 1177. Еще одна грустная новость – продолжает снижаться рождаемость. В Таллинне в прошлом году появился на свет 3191 новорожденный, из них 58 пар близнецов. Популярными именами для девочек стали Эмилия и София, а для мальчиков – Марк и Леон. Пол в прошлом году изменил 21 человек, что на 10 случаев больше, чем в 2023 году. Также было подано 1718 заявлений о желании изменить имя, что на 5 больше, чем годом раньше.
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В приложении Bolt введено новое требование
Оно касается женщин. При заказе такси в Bolt пользователь может выбрать категорию „Women for Women“. Эта опция появилась в приложении в сентябре 2022 года и позволяет женщинам заказывать поездки исключительно у водителей-женщин. Читатель RusDelfi заметил, что теперь при выборе этой категории требуется идентификация личности. Как пояснил Bolt, это нужно для повышения надежности категории и гарантии большей безопасности для всех пользователей платформы. Подтвердить свою личность нужно только один раз. Для этого пассажиры должны загрузить фотографию своего документа и сделать селфи. Это важно для того, чтобы убедиться, что такси вызывает тот же человек, чьи данные указаны в аккаунте Bolt. Водитель, исходя из соображений безопасности, всегда имеет право отменить поездку. Руководитель отдела водительских услуг Bolt уверяет, что обработка всех персональных данных пассажиров происходит в зашифрованной форме и Bolt строго соблюдает правила защиты персональных данных. На официальном портале Bolt утверждается, что компания инвестировала 2,5 миллиона евро, чтобы привлечь больше женщин-водителей, так как всего около 7% женщин рассматривают работу в такси как источник дохода.
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Обычный поход в Lido обернулся для жительницы Таллинна неприятной ситуацией
В редакцию портала Bublik обратилась читательница, которая пожаловалась на опыт посещения ресторана-бистро Lido в торговом центре Solaris. Обычный поход поесть закончился неловкостью: сотрудник заведения запретил ей фотографировать еду! Наша читательница Ольга хотела показать друзьям, которые любят испанскую кухню, фото одного из блюд. Но в момент съемки одна из сотрудниц Lido начала что-то громко говорить на эстонском. Ольга сняла наушники и услышала, что, оказывается, фотографировать в заведении запрещено. Это стало для нее неожиданностью, ведь никакой информации об этом она на входе не увидела. По словам женщины, ситуация вызвала у нее недоумение, поскольку она уверена, что публикация фотографий из ресторанов, наоборот, помогает их продвижению. Журналисты портала Bublik обратились за разъяснениями в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора, где отметили, что заведения вправе устанавливать свои правила, если они не нарушают закон. Представители Lido также отреагировали на инцидент. Руководитель отдела маркетинга пояснила, что после внутреннего обсуждения было принято решение отменить запрет на фотосъемку в ресторанах Lido. Теперь гости могут свободно фотографировать ассортимент блюд и делиться впечатлениями.
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Maxima убрала русский язык из буклетов
На прошлой неделе в клиентской газете Maxima произошли изменения. В новой версии больше внимания уделено визуальному оформлению: для удобства покупателей изображения товаров и цен сделали крупнее. Однако от дублирования текстов на русском языке в новой версии буклета отказались, что вызвало критику со стороны русскоязычных клиентов. Читатели портала RusDelfi обратили внимание на изменение, вспоминая скандал в сентябре 2024 года, когда представитель Maxima в соцсетях написала, что „к сожалению, в Эстонии живет много людей, говорящих по-русски“. Тогда это вызвало бурную критику и компания извинилась, подчеркнув, что ценит всех клиентов и сотрудников, независимо от их языка. Наш читатель задался вопросом: если в „Максима“ признают, что в Эстонии живет много русскоязычных людей, то почему перестали дублировать информацию на русском языке? В пресс-службе торговой сети объяснили, что сделали акцент на изображениях и ценах, чтобы облегчить поиск акционных товаров. Новый дизайн был разработан для удобства всех клиентов, а цены в магазинах также представлены на эстонском языке. В Maxima верят, что покупатели быстро привыкнут к новому формату. По словам представителей торговой сети, что пожилые клиенты уже оценили изменения положительно, отметив что читать газету стало удобнее.
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