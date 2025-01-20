ВИДЕО | Maxima и русский язык, закрытие границы с Россией, сотни евро за отопление в Нарве, рост цен на жилье на 230%. Главные новости за неделю

Нарвитянам пришли счета за отопление в сотни евро

Несколько лет Нарва оставалась в лидерах среди городов с самым дешевым центральным отоплением. Прошлой зимой цена на него выросла в три раза. В этом январе жители Нарвы начали получать новые счета за отопление, и они также оказались значительно выше ожидаемого. Для некоторых такие расходы стали настоящим ударом по семейному бюджету. Так, один пост в группе „Моя Нарва“ за три дня набрал почти 500 комментариев. Его автор живет в двухкомнатной хрущевке, и только за отопление ему придется заплатить 101 евро. „Я просто в шоке! Как жить пенсионерам, у которых маленькая пенсия, или семье с детьми, где маленькая зарплата?“ – возмущается житель Нарвы. Другому комментатору за 88 квадратных метров пришел счет на 268 евро. Правда есть и те, кому повезло больше – и в основном это жители утепленных домов. Руководитель теплосетей Нарвы Павел Рушелюк объяснил, что в декабре 2024 года 11-й блок Балтийской электростанции работал около 11 суток, большую часть месяца блок не выходил на рынок. В декабре Балтийская электростанция произвела примерно треть тепла, потребленного в Нарве, на которое действовал старый, более дешевый тариф. Две трети потребленной тепловой энергии было произведено на газовой котельной, где применялся новый тариф. Если сравнивать счета нарвитян за декабрь 2024 года с аналогичным периодом 2023 года, они в среднем выросли на 10–11 процентов. Мэр Нарвы Катри Райк подчеркивает, что экономить энергию крайне важно, например, не стоит зимой держать окна на проветривании. Мэр Нарвы призналась, что и сама не любит теплые носки и хотела бы ходить дома в легком платье, но сегодня жители Нарвы находятся в ситуации, когда комфорт приходится оставить в стороне. Катри Райк также напоминает, что снижению затрат на отопление способствует утепление домов. Сейчас в Ида-Вирумаа утеплено всего 5 процентов зданий, нуждающихся в этом.