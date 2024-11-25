ВИДЕО | В Нарве меняется власть; правительство повысит минимальную заработную плату; секс-игра закончилась смертью - обзор главных новостей за неделю
В новом выпуске „Новостного дозора“: в Нарве снова происходит властный переворот, профсоюзы и работодатели договорились о минимальной зарплате на следующий год, Таллинн прощается со своим любимчиком - белым медведем Распутиным. Об этом и многом другом смотрите в нашем видео!
На этой неделе в топе новостей была Нарва! Здесь снова меняется власть - уже в пятый раз за четыре года. „Брожения“ в горсобрании начались около двух месяцев назад, стало понятно, что готовится новый властный переворот. Началось все с раскола фракции Алексея Евграфова, именно оттуда позже „отпочковалось“ новое объединение, которое фракцией официально так и не стало. Лидером этого объединения стал бывший центрист, ныне беспартийный Михаил Стальнухин.
После того как стороны обвинили друг друга в „предательстве“, фракция Стальнухина начала переговоры с фракцией Respekt и ее „лицом“ Катри Райк. Закончилось это договоренностями о создании новой коалиции и коалиционным договором, подписи под которым в итоге не поставили трое депутатов фракции Respekt: Антон Праткунас, Анна Коваленко и Денис Ларченко. Они категорически не согласны работать бок о бок с Михаилом Стальнухиным. Также с ним не захотели работать и многие другие соратники Райк. Случилось это после пресс-конференции в понедельник, на которой общественности должны были презентовать новое коалиционное соглашение, но вместо этого она стала „звездным часом“ Стальнухина. Там он не ответил по сути на прямые вопросы журналистов об отношении к войне и проводимой государством политике, заявив, что в его возрасте менять убеждения уже поздно и что на уровне самоуправления следует сосредоточиться на „уборке снега и ремонте детских садов“. Кроме того, Стальнухин оговорился, сказав, что местная власть работает в соответствии с Конституцией и законодательством... Эстонской ССР...“ , что вызвало просто шквал комментариев в социальных сетях и СМИ.
Председатель фракции Respekt Яна Кондрашова во вторник утром заявила, что они не согласны на такую цену: терять своих людей и раскалывать фракцию. Позже стало известно, что Стальнухин отказался от должности председателя городского собрания во имя сохранения коалиции. Кандидатом на эту должность стала депутат из его команды Татьяна Стольфат.
Казалось бы, проблема решена. Но в среду, стало понятно, что переговоры продолжаются, несмотря на подписанный в конце прошлой недели коалиционный договор. Потому что есть возможность, что соратники Стальнухина захотят сделать его зампредом горсобрания, а это, в свою очередь, не устроит членов фракции Respekt.
Часть депутатов фракции также сомневается, что коалиционный договор действителен, учитывая противоречивые высказывания Стальнухина во время его представления в понедельник. Как на самом деле развернутся события - покажет голосование на городском собрании в четверг вечером. В общем, страсти бурлят, а мы продолжаем за этим следить.
Посольство Украины в ЭР призывает убрать из программы PÖFF фильм об отношениях украинки и россиянина
На престижном международном кинофестивале PÖFF, который традиционно проходить в Таллинне, разразился скандал вокруг кинокартины экс-россиянина Бориса Гуца „Глухие влюбленные“. Важно отметить, что это не российский фильм — его автор Борис Гуц покинул Россию после начала полномасштабной войны и с тех пор живёт в разных странах Европы, в данный момент в Сербии. Не посмотрев фильм полностью, а сделав вывод лишь из анонса, так как премьера фильма состоялась впервые в Таллинне уже после скандала, украинская общественность возмутилась, сочтя фильм пропагандистким.
Далее Посольство Украины в ЭР призвало убрать из программы PÖFF фильм, ведомство было твердо убеждено, что данный фильм является инструментом пропаганды, оправдывающим российскую агрессию. Однако организаторы кинофестиваля сочли правильным убрать фильм „Глухие влюблённые“ только из программы „В поддержку Украины“, но оставить его в основной конкурсной программе. Всю драму происходящую вокруг данной кинокартины, включая большое интервью с режиссером - можно почитать на портале Бублик
Профсоюзы и работодатели договорились о минимальной зарплате на следующий год. Минимальная заработная плата увеличится на 66 евро по сравнению с нынешним годом и в 2025 году составит 886 евро. Генеральный директор Центрального союза работодателей Хандо Суттер подчеркнул, что минимальная заработная плата в следующем году вырастет больше, чем прогнозируемый рост цен, и чем средняя заработная плата, то есть улучшится покупательная способность людей с более низкими доходами.
Минимальная ставка заработной платы согласовывается сторонами рынка труда – Центральным союзом работодателей Эстонии и Центральным союзом профсоюзов Эстонии – осенью каждого года. Она основана на последних экономических прогнозах Банка Эстонии. Согласованная минимальная заработная плата утверждается правительством. В этом году минимальная зарплата при полной занятости составляет 820 евро.
Секс-игра закончилась смертью. В Таллинне продолжается судебный процесс по делу Валентины Ермолаевой (53), которую обвиняют в убийстве сожителя. Около 11 часов 12 марта этого года Валентина Ермолаева позвонила своему сыну и сообщила, что проснулась и заметила: ее сожитель Игорь больше не дышит, кажется, она убила его. Сын поначалу не придал таким словам особого внимания и положил трубку. Мать продолжала звонить, но сын больше не отвечал. Он уже привык, что когда его мать пьяна, то может говорить разные вещи. Ермолаева, по словам сына, могла пить три месяца подряд, а потом месяц быть трезвой.
Позже по просьбе дяди сын около часа дня все-таки поехал на велосипеде к матери. Увидев произошедшее он позвонил в центр тревоги. Прибывшие на место медики обнаружили, что шею уже посиневшего Игоря обхватывает брючный ремень, и поняли, что его смерть наступила в результате насилия. Поэтому пришлось вызвать на место происшествия и полицию. Она пояснила медикам скорой помощи, что если бы она не согласилась во время секса с мужчиной использовать приём удушения, то схлопотала бы от него. О том, что Игорь проявлял насилие в отношении Ермолаевой, рассказал и сын женщины. Прокурор обвиняет Валентину Ермолаеву в убийстве. Согласно обвинительному заключению, Ермолаева после получения от Игоря специального сигнала прекратила затягивать ремень на его шее, но намеренно оставила его достаточно тугим, чтобы убить Игоря.
Однако, по мнению защитника Ермолаевой Владимира Садекова, даже из обвинительного заключения не следует, что речь идет об убийстве. Он считает, что Валентина должна нести ответственность, но абсолютно по другой статье - причинение смерти по неосторожности. По словам Садекова, поведение Ермолаевой после смерти Игоря не говорит об убийстве: она оставила ремень на шее мужчины и сообщила о случившемся другим.
До свидания, наш ласковый мишка: Распутин уезжает из Таллиннского зоопарка, его заменят две юные красавицы
19 ноября, в Таллиннском зоопарке отметили день рождения белого медведя Распутина, которому исполнилось 17 лет. Мишка последний раз отметил праздник в Таллинне, потому что уже 28 ноября он отправится в зоопарк Ольборга в Дании, где встретится со своей новой подругой. Белый медведь Распутин, которого все ласково зовут Распи, появился на свет 19 ноября 2007 года. 20 ноября 2020 года в возрасте 13 лет Распи прибыл в Таллинн. Тут он встретился со своей новой подругой Фридой. Популяцией белых медведей в зоопарках по всему миру управляет специальный координатор. Именно он решил, что Фрийда и Распутин несут ценные гены и подходят друг другу. Фрийда и Распи прекрасно ужились и спаривались в течение трех сезонов размножения, но, к сожалению, родившиеся медвежата не выжили. Распутин уже не появляется на публике - сейчас он живет в закрытом помещении, где ожидает проверки здоровья и подготовки к отъезду. 28 ноября очаровательный Распутин, покоривший сердца многих посетителей Таллиннского зоопарка, отправится в новое путешествие. В этот же день в Таллинн прибудут две молодые самки белых медведиц, которые родились в Ольборгском зоопарке 4 декабря 2019 года.
„Не исключено, что в будущем мы сможем оставить одну из них в Таллиннском зоопарке и соединить ее здесь с самцом белого медведя. Может быть, даже с Распутиным, который уже стал для нас таким родным“, — рассказал директор зоопарка Каупо Хейнма.
„Пассажир трамвая громко слушал российские пропагандистские новости про „украинских боевиков“. Что делать в таких случаях?
Житель столицы стал свидетелем того, как пассажир в трамвае громко слушал через динамик телефона пропаганду российской военной агрессии, и задался вопросом, как правильно реагировать на такие случаи. Представитель полиции сообщил, что в такой ситуации следует сделать заявление в полицию, поскольку у этого деяния есть признаки нарушения закона, в котором говорится о публичной демонстрации поддержки и оправдании военной агрессии. Подобные действия наказываются штрафом до 300 штрафных единиц или заключением под стражу. Если такие действия совершены юридическим лицом, штраф может достигать 32 000 евро. Однако следует учитывать, что заявитель должен будет подробно описать обстоятельства случившегося и дословно повторить текст, который был озвучен. Лучше, если есть видео или аудиозапись того, что именно человек транслировал на полной громкости в общественном пространстве.
Circle K о переводе информации на русский язык: мы не занимаемся интеграцией, а предоставляем услуги
Нужно ли частному сектору переводить важную информацию на русский язык? У сети заправочных станций Circle K есть свое мнение на этот счет. Обеспокоенный житель Эстонии Маргус обратился представителям Circle K с просьбой объяснить, почему таблички с информацией переведены на русский язык. Ответ фирмы удивил многих пользователей социальных сетей. Специалист по поддержке клиентов Мерилийс ответила, что Circle K всегда относится к своим клиентам наравне, независимо от их национальности или языкового бэкграунда. Их задача не заниматься напрямую интеграционной политикой, а предлагать услуги всем своим клиентам на высшем уровне. Перевод информации на русский язык - не случайное решение, а ответ на реальные нужды. Четверть проживающих в Эстонии людей в основном используют русский язык для общения. Представители Circle K верят, что подобный подход поможет выстроить мосты между разными общинами. Возможно, именно перевод этого бланка поможет русскоязычному человеку в будущем лучше понимать эстонский язык.
В Эстонии появилась абсолютно новая мошенническая группа. В соцсетях стали „продавать“ ответы на экзамены по эстонскому языку. По всей Эстонии прошла очередная сдача уровневых экзаменов по эстонскому языку. Одновременно с этим в соцсетях появились сообщения о том, что ответы можно попросту купить. Притом на любой уровень — от В1 до С1. Продавцы дают стопроцентную гарантию, ведь они — по собственным словам — сами составители этих самых заданий из Harno. Для тех, кто уже сдавал экзамен, предлагают другую услугу — сказать результаты в течение трех дней, хотя официальный ответ нужно ждать больше месяца.
Сообщения о продаже ответов начали появляться в специализированных группах в Фейсбуке по изучению эстонского языка незадолго до сдачи экзаменов. Было одно сообщение, в котором автор поста утверждал, что есть родственница, якобы работающая в Harno и причастная к составлению экзамена и у нее имеются список вопросов и ответов. В другом посте автор утверждал, что у него имеется экзамен на уровень B2. Его написала некая Галина Савченко. На аватарке вместо фото — три льва с герба Эстонии, намекающие на принадлежность к государственной структуре. Мы попытались провести эксперимент и написали Галине, что хотим узнать подробности о приобретении сертификата. Но сразу же попали в бан. К сожалению, узнать, почем обойдется сертификат, например, на С1, пока не удалось. Haridus ja noorteamet на своей странице опубликовал сообщение по поводу продажи ответов по экзаменам, в котором предупредили, что в Facebook распространяется ложная информация о экзаменах по эстонскому языку. В полицию уже поступило одно похожее сообщение. Потенциальной жертве поступило сообщение якобы из Haridus ja Noorteamet, в ходе которого ей предложили узнать результаты экзамена на знание эстонского языка на категорию В1 в течение трех дней. Для этого, якобы, необходимо было оплатить государственную пошлину. Поэтому будьте внимательны и не реагируйте на подобного рода сообщения.