ВИДЕО | В Нарве меняется власть; правительство повысит минимальную заработную плату; секс-игра закончилась смертью - обзор главных новостей за неделю

На этой неделе в топе новостей была Нарва! Здесь снова меняется власть - уже в пятый раз за четыре года. „Брожения“ в горсобрании начались около двух месяцев назад, стало понятно, что готовится новый властный переворот. Началось все с раскола фракции Алексея Евграфова, именно оттуда позже „отпочковалось“ новое объединение, которое фракцией официально так и не стало. Лидером этого объединения стал бывший центрист, ныне беспартийный Михаил Стальнухин.

После того как стороны обвинили друг друга в „предательстве“, фракция Стальнухина начала переговоры с фракцией Respekt и ее „лицом“ Катри Райк. Закончилось это договоренностями о создании новой коалиции и коалиционным договором, подписи под которым в итоге не поставили трое депутатов фракции Respekt: Антон Праткунас, Анна Коваленко и Денис Ларченко. Они категорически не согласны работать бок о бок с Михаилом Стальнухиным. Также с ним не захотели работать и многие другие соратники Райк. Случилось это после пресс-конференции в понедельник, на которой общественности должны были презентовать новое коалиционное соглашение, но вместо этого она стала „звездным часом“ Стальнухина. Там он не ответил по сути на прямые вопросы журналистов об отношении к войне и проводимой государством политике, заявив, что в его возрасте менять убеждения уже поздно и что на уровне самоуправления следует сосредоточиться на „уборке снега и ремонте детских садов“. Кроме того, Стальнухин оговорился, сказав, что местная власть работает в соответствии с Конституцией и законодательством... Эстонской ССР...“ , что вызвало просто шквал комментариев в социальных сетях и СМИ.