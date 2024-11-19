ЧП и криминал
19.11.2024, 07:47

В соцсетях продают ответы на экзамены по эстонскому языку. Вот как работает эта мошенническая схема

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ФОТО: Delfi Meedia

Во всей Эстонии прошла очередная сдача уровневых экзаменов по эстонскому языку. Одновременно с этим в соцсетях появились сообщения о том, что ответы можно попросту купить. Притом на любой уровень — от В1 до С1. Продавцы дают стопроцентную гарантию, ведь они — по собственным словам — сами составители этих самых заданий из Harno. Для тех, кто уже сдавал экзамен, предлагают другую услугу — сказать результаты в течение трех дней (официально ответ нужно ждать больше месяца). Как работает схема — в материале RusDelfi.

„Есть ответы на экзамен на В1“

Сообщения о продаже ответов начали появляться в специализированных группах в Фейсбуке по изучению эстонского языка больше недели назад — как раз 11 ноября желающие сдавали экзамен по эстонскому языку на уровень B1, в эти выходные, 16-17 ноября — уровень B2 и C1.

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