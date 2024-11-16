„Пассажир трамвая громко слушал российские пропагандистские новости про „украинских боевиков“. Что делать в таких случаях?

Читатель RusDelfi отправил в редакцию письмо: „Ехал сегодня в трамвае. Другой пассажир у себя на телефоне громко слушал российские пропагандистские новости про „украинских боевиков“ и „ликвидацию позиций ВСУ с помощью дрона-камикадзе“. Выглядел этот человек, на мой взгляд, неадекватно, поэтому вмешиваться я не стал. Что делать в таких случаях?“

Руководитель службы по ведению производств Ида-Харьюского отделения полиции Инна Тоатер сообщает, что в такой ситуации следует сделать заявление в полицию, поскольку у этого деяния есть признаки нарушения по статье Пенитенциарного кодекса 151’1 , в которой говорится о публичной демонстрации поддержки и оправдании военной агрессии. Подобные действия наказываются штрафом до 300 штрафных единиц или заключением под стражу. Если такие действия совершены юридическим лицом, штраф может достигать 32 000 евро.

„Однако следует учитывать, что заявитель должен будет подробно описать обстоятельства случившегося и дословно повторить текст, который был озвучен, – комментирует Тоатер. – Лучше, если есть видео или аудиозапись того, что именно человек транслировал на полной громкости в общественном пространстве, к которому относится и общественный транспорт“.

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