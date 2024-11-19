Circle K о переводе информации на русский язык: мы не занимаемся интеграцией, а предоставляем услуги

Обеспокоенный житель Эстонии Маргус обратился к сети заправок Circle K с просьбой объяснить, почему таблички с информацией переведены на русский язык. Ответ фирмы удивил многих пользователей социальных сетей. RusDelfi приводит ответ с разрешения компании.

„Circle K всегда относится к своим клиентам наравне, независимо от их национальности или языкового бэкграунда. Наша задача не заниматься напрямую интеграционной политикой, а предлагать услуги всем своим клиентам на высшем уровне“, - ответила специалист по поддержке клиентов Мерилийс.

По словам Cirkle K, перевод информации на русский язык - не случайное решение, а ответ на реальные нужды. „Четверть проживающих в Эстонии людей в основном используют русский язык для общения. Мы верим, что подобный подход поможет выстроить мосты между разными общинами. Возможно, именно перевод этого бланка поможет русскоязычному человеку в будущем лучше понимать эстонский язык“, - объяснили Маргусу.

Всего в Эстонии 79 заправочных станций Cirkle K. Компания предлагает работу более 700 людям.

Статус русского языка в Эстонии

В последнее время жители Эстонии все чаще стали обращать внимание на использование русского языка в общественном пространстве. Политики из партии Parempoolsed даже создали группу Keelemalev. Активисты хотят ограничить перевод информации на русский в магазинах, заправках и ресторанах. Однако не все предприниматели согласны с данной повесткой. Например, Lidl и Prisma считают, что перевод на столь распространенной в Эстонии язык помогает клиентам лучше ориентироваться в товаре.

С другой стороны, государственные учреждения все реже переводят информацию на русский язык. Например, Министерство юстиции больше не будет переводить законы на русский язык. Также закрываются многие русскоязычные информационные страницы других министерств. В Департаменте полиции и погранохраны больше не будут дублировать некоторые сообщения на русский. „В наши дни нет смысла тратить деньги налогоплательщиков на русскоязычную коммуникацию государственных учреждений“, — считает министр юстиции и цифровых технологий Лийза-Ли Пакоста (Eesti 200).

Какое впечатление оставил у вас этот материал? Позитивно Удивительно Информативно Безразлично Печально Возмутительно Отправить