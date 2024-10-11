Lidl вслед за Prisma ответил, что они думают по поводу использования в рекламе русского языка

Луберг начал с магазинов, отправив, по его словам, нескольким торговым сетям рекомендацию полностью отказаться от использования в торговых залах и рекламных буклетах русского языка.

Первой на просьбу прокомментировать начинание Луберга откликнулась торговая сеть Prisma. Ее представитель сообщила, что им важно предоставлять всем клиентам наилучший сервис и клиентский опыт, поэтому русский язык они использовать продолжат, правда, с оговоркой. „Мы продолжаем повышать значимость эстонского языка в нашей деятельности, в последние годы мы постепенно предпринимали эти шаги и будем продолжать делать это в будущем“.