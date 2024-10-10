Prisma в ответ на просьбу убрать русский язык из торговых залов: мы ценим стремление продвигать эстонский, но и комфорт клиентов не менее важен

RusDelfi написал о том, что член правления Правой партии создал движение Keelemalev и решил бороться с русским языком в публичном пространстве, начав с ... торговых сетей. В числе прочего он отправил свои претензии в Prisma, попросив их прекратить практику дублирования информации в торговых залах на русский язык.