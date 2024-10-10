Новости Эстонии
10.10.2024, 15:25

Prisma в ответ на просьбу убрать русский язык из торговых залов: мы ценим стремление продвигать эстонский, но и комфорт клиентов не менее важен

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Скриншот с публикации в группе Keelemalev
Скриншот с публикации в группе Keelemalev
ФОТО: Keelemalev | Delfi Meedia

RusDelfi написал о том, что член правления Правой партии создал движение Keelemalev и решил бороться с русским языком в публичном пространстве, начав с ... торговых сетей. В числе прочего он отправил свои претензии в Prisma, попросив их прекратить практику дублирования информации в торговых залах на русский язык.

RusDelfi выяснил позицию Prisma по этому вопросу.

Директор по маркетингу и коммуникации Prisma Лийна Пярлин отметила, что торговая сеть ценит стремление Keelemalev продвигать эстонский язык и понимает обеспокоенность по поводу использования русского языка в общественных местах. особенно это касается клиентов Нарвы, Маарду и таллиннского района Ласнамяэ.

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