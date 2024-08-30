Министерство юстиции в целях экономии прекращает переводы законов на русский язык

Министерство юстиции переводило на русский язык и вносило обновления в почти половину действующих в Эстонии законов — в общей сложности около 200. До сих пор на обновление русскоязычных переводов тратилось 12 900 евро в год. „Юридическую силу имеют только тексты правовых актов, опубликованных в издании Riigi Teataja на эстонском языке“, - сказала министр.

Законы, которые уже переведены на русский язык, останутся доступными в Riigi Teataja и на портале „Jurist aitab“, но больше обновляться не будут.

В Riigi Teataja также публикуются переводы законов на английский язык, которые и далее будут регулярно обновляться. Целью англоязычных переводов является распространение информации за пределами Эстонии, поддержка международного общения с нашими партнерами и инвесторами.

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