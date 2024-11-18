ЧП и криминал
18.11.2024, 16:45

УБИЙСТВО В МУСТАМЯЭ | Обвиняемая: сожитель просто требовал во время интима удушения ремнем

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Валентина Ермолаева пожаловалась медикам скорой помощи, что мужчина постоянно ее избивал
Валентина Ермолаева пожаловалась медикам скорой помощи, что мужчина постоянно ее избивал
ФОТО: RAUNO VOLMAR | DELFI MEEDIA

В Таллинне продолжается судебный процесс по делу Валентины Ермолаевой (53), которую обвиняют в убийстве сожителя. Она пояснила прибывшим на место происшествия медикам скорой помощи, что если бы она не согласилась во время секса с мужчиной использовать приём удушения, то схлопотала бы от него.

Около 11 часов 12 марта этого года Валентина Ермолаева позвонила своему сыну и сообщила, что проснулась и заметила, что ее сожитель Игорь больше не дышит, - она кажется убила Игоря.

Сын поначалу не придал таким словам особого внимания. „Она попросила меня приехать туда. Была пьяна. Я сказал, чтобы она шла спать, и повесил трубку“, - сказал сын Ермолаевой сотрудникам полиции во время предварительного следствия. Эти показания были зачитаны в понедельник (18 ноября) во время судебного заседания, поскольку сын воспользовался своим правом не давать в суде показания о своей матери.

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