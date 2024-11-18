18.11.2024, 16:45
УБИЙСТВО В МУСТАМЯЭ | Обвиняемая: сожитель просто требовал во время интима удушения ремнем(4)
ФОТО: RAUNO VOLMAR | DELFI MEEDIA
В Таллинне продолжается судебный процесс по делу Валентины Ермолаевой (53), которую обвиняют в убийстве сожителя. Она пояснила прибывшим на место происшествия медикам скорой помощи, что если бы она не согласилась во время секса с мужчиной использовать приём удушения, то схлопотала бы от него.
Около 11 часов 12 марта этого года Валентина Ермолаева позвонила своему сыну и сообщила, что проснулась и заметила, что ее сожитель Игорь больше не дышит, - она кажется убила Игоря.
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