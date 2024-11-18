Профсоюзы и работодатели договорились о минимальной зарплате на следующий год

В результате соглашения минимальная зарплата, которая сейчас составляет 820 евро, увеличится на 66 евро или на 8% и составит 43% от прогнозируемой Банком Эстонии средней зарплаты в будущем году.

Глава Центрального союза профсоюзов Кайа Васк отметила, что минимальная заработная плата напрямую влияет на благосостояние работников.

„Повышение минимальной заработной платы помогает уменьшить как социальное неравенство, так и разрыв по заработной плате для работающих людей. Ведь всем нам хочется чувствовать себя ценными и покрывать расходы своей семьи до конца месяца. Однако в будущем работникам будет сложно прожить на дополнительные 66 евро. Поэтому, по мнению профсоюзов, рост заработной платы должен продолжиться более быстрыми темпами в ближайшие годы и обеспечить достаточную экономическую безопасность и средства к существованию для работников“, - пояснила Васк.

Генеральный директор Центрального союза работодателей Хандо Суттер подчеркнул, что минимальная заработная плата в следующем году вырастет больше, чем прогнозируется рост цен, и чем средняя заработная плата, то есть улучшится покупательная способность людей с более низкими доходами. „Это решение является компромиссным. Экономика продолжает снижаться, но из-за нехватки рабочих рук эстонские работодатели подняли зарплаты, несмотря на снижение объемов бизнеса. Устойчивый рост заработной платы может быть обеспечен только за счет повышения производительности и добавленной стоимости. Совершенствуя свои навыки и таким образом производя больше добавленной стоимости своим трудом, каждый работник определенно получит более быстрый рост дохода, чем предлагает повышение минимальной заработной платы“.

Минимальная ставка заработной платы согласовывается сторонами рынка труда – Центральным союзом работодателей Эстонии и Центральным союзом профсоюзов Эстонии – осенью каждого года. Она основывается на последних экономических прогнозах Банка Эстонии. Согласованная минимальная заработная плата утверждается правительством.