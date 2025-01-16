Maxima убрала русский язык из буклетов. „Наши продукты „говорят сами за себя“

„Увеличенные изображения товаров и цен упрощают обзор акций“

„Начиная с новой недели Maxima перестала дублировать на русский язык описание товара в еженедельной рекламной газете. Недавно был скандал, когда представитель „Максимы“ в соцсетях написала, что „к сожалению, в Эстонии живет много людей, говорящих по-русски“. Если они сами признают, что в Эстонии живет много русскоязычных людей, то почему удалили дублирование на русском языке?“ — написал на редакционную почту читатель портала.