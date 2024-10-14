ВИДЕО | Гибель 11-летнего ребенка, увольнение учителей в Нарве, борьба с русским языком, рост цен на лечение зубов – обзор главных новостей за неделю
В новом выпуске „Новостного дозора“: почему нарвским педагогам грозит увольнение? Что случилось во время школьной экскурсии в Кабернеэме? Из-за чего цены на стоматологические услуги вырастут? Кто в Эстонии снова решил бороться с русским языком и требует у магазинов прекратить его использование? Смотрите в нашем видео.
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„Мы радовали вас 80 лет, может, хватит?“ Политик создал дружину для борьбы с русским языком и требует у магазинов прекратить его использование
Prisma в ответ на просьбу убрать русский язык из торговых залов: мы ценим стремление продвигать эстонский, но и комфорт клиентов не менее важен
Политик, борющийся с русским языком: что потеряет русскоязычный эстонец, если в магазине не будет звучать реклама на русском языке?
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Проблема языковых требований: в Нарве предупреждения получили 50 школьных учителей и 113 работников детсадов
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Обвинение: прокремлевски настроенный таксист пригласил пассажира-украинца к себе выпить и нанес ему более 30 ножевых ранений
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„Я уже все слезы выплакала, по ночам не сплю из-за этой машины“. Покупка внедорожника обернулась крахом для жительницы Таллинна
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60 000 евро в год: стоматологические клиники будут вынуждены платить огромные суммы за страховку, что повысит цены на их услуги
PZU Kindlustus невольно стала монополистом. Всем больницам и стоматологам придется заключить с фирмой дорогие договоры
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