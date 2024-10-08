В Нарве педагоги получили предупреждения за недостаточный уровень эстонского. Им грозит увольнение

Согласно одному из документов, директор нарвского детского сада Potsataja Светлана Астахова вынесла предупреждение помощнику воспитателя за отсутствие подтверждения знания эстонского языка на уровне B2. По данным Delfi, такие предупреждения получили 10 работников детского сада: 9 помощников воспитателей и один воспитатель. Согласно информации на сайте детского сада, в учреждении работают 45 человек.