„Мы радовали вас 80 лет, может, хватит?“ Политик создал дружину для борьбы с русским языком и требует у магазинов прекратить его использование(8)
Член правления Правой партии Индрек Луберг неделю назад создал в Facebook группу под названием Keelemalev, предложив участникам (которых там около 400 человек) сообщать обо всех случаях использования русского языка в публичном пространстве. Теперь он рассылает предприятиям и торговым сетям письма с просьбами перестать использовать двуязычие в рекламе.
„Я создал группу Keelemalev, чтобы объединить волонтеров и способствовать использованию эстонского языка. Станьте участником и сообщите нам, где вы заметили использование русского языка в общественных местах Эстонии. Вместе мы искореним двуязычие в нашей стране и усиллим влияние эстонского языка“, - с таким призывом к общественности на своей странице в Facebook обратился член правления Правой партии Индрек Луберг.