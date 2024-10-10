„Мы радовали вас 80 лет, может, хватит?“ Политик создал дружину для борьбы с русским языком и требует у магазинов прекратить его использование

„Я создал группу Keelemalev, чтобы объединить волонтеров и способствовать использованию эстонского языка. Станьте участником и сообщите нам, где вы заметили использование русского языка в общественных местах Эстонии. Вместе мы искореним двуязычие в нашей стране и усиллим влияние эстонского языка“, - с таким призывом к общественности на своей странице в Facebook обратился член правления Правой партии Индрек Луберг.