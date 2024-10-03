Прокремлевски настроенный таксист нанес 32 удара ножом украинцу: новые подробности из зала суда

Суд заслушал показания пострадавшего гражданина Украины и свидетелей по делу о поножовщине в Маарду. Согласно обвинительному заключению, водитель такси начал наносить удары ножом после того, как украинский пассажир сообщил, что его брат и племянник воюют на стороне Украины. Жертве удалось выжить.