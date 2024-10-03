ЧП и криминал
03.10.2024, 07:00

Прокремлевски настроенный таксист нанес 32 удара ножом украинцу: новые подробности из зала суда

 
Согласно обвинению, водитель такси Виталий Третьяк (на фото) совершил нападение после обсуждения войны.
Согласно обвинению, водитель такси Виталий Третьяк (на фото) совершил нападение после обсуждения войны.
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

2 октября суд продолжил слушания по делу о поножовщине в Маарду, где пострадавший - гражданин Украины - рассказал о нападении. Согласно обвинению, водитель такси Виталий Третьяк нанес своей жертве более 30 ударов ножом из-за разговора на тему войны.

Суд заслушал показания пострадавшего гражданина Украины и свидетелей по делу о поножовщине в Маарду. Согласно обвинительному заключению, водитель такси начал наносить удары ножом после того, как украинский пассажир сообщил, что его брат и племянник воюют на стороне Украины. Жертве удалось выжить.

Ознакомься с пакетами Delfi
RusDelfi
Поделиться
Комментарии