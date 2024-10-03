03.10.2024, 07:00
Прокремлевски настроенный таксист нанес 32 удара ножом украинцу: новые подробности из зала суда
ФОТО: | Delfi Meedia
2 октября суд продолжил слушания по делу о поножовщине в Маарду, где пострадавший - гражданин Украины - рассказал о нападении. Согласно обвинению, водитель такси Виталий Третьяк нанес своей жертве более 30 ударов ножом из-за разговора на тему войны.
Суд заслушал показания пострадавшего гражданина Украины и свидетелей по делу о поножовщине в Маарду. Согласно обвинительному заключению, водитель такси начал наносить удары ножом после того, как украинский пассажир сообщил, что его брат и племянник воюют на стороне Украины. Жертве удалось выжить.
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