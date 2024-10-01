01.10.2024, 14:50
Обвинение: прокремлевски настроенный таксист пригласил пассажира-украинца к себе выпить и нанес ему более 30 ножевых ранений(36)
ФОТО: | Delfi Meedia
Согласно обвинительному заключению, водитель такси устроил поножовщину после того, как украинский пассажир сообщил, что его брат и племянник воюют на стороне Украины.
„Сегодня я рассказываю о преступлении, которого бы не было бы, если бы потерпевший не был украинцем, а обвиняемый не был ослеплен кремлевской пропагандой“, - начал сегодня в суде свое вступительное слово прокурор Лаури Йыги. Он обвиняет 56-летнего Виталия Третьяка в покушении на умышленное убийство.
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