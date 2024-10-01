Обвинение: прокремлевски настроенный таксист пригласил пассажира-украинца к себе выпить и нанес ему более 30 ножевых ранений

„Сегодня я рассказываю о преступлении, которого бы не было бы, если бы потерпевший не был украинцем, а обвиняемый не был ослеплен кремлевской пропагандой“, - начал сегодня в суде свое вступительное слово прокурор Лаури Йыги. Он обвиняет 56-летнего Виталия Третьяка в покушении на умышленное убийство.