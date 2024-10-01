Новости Эстонии
01.10.2024, 14:50

Обвинение: прокремлевски настроенный таксист пригласил пассажира-украинца к себе выпить и нанес ему более 30 ножевых ранений

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Виталий Третьяк признает себя виновным в причинении потерпевшему вреда здоровью, но не в попытке умышленного убийства
Виталий Третьяк признает себя виновным в причинении потерпевшему вреда здоровью, но не в попытке умышленного убийства
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Согласно обвинительному заключению, водитель такси устроил поножовщину после того, как украинский пассажир сообщил, что его брат и племянник воюют на стороне Украины.

„Сегодня я рассказываю о преступлении, которого бы не было бы, если бы потерпевший не был украинцем, а обвиняемый не был ослеплен кремлевской пропагандой“, - начал сегодня в суде свое вступительное слово прокурор Лаури Йыги. Он обвиняет 56-летнего Виталия Третьяка в покушении на умышленное убийство.

Согласно обвинительному заключению, Третьяк познакомился с украинцем Виктором, когда оказывал тому услугу таксоизвоза. После первичного знакомства мужчины решили вместе выпить и отправились для этого в квартиру Третьяка в Маарду.

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